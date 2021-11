Rechter wil nieuw onderzoek naar crystal methlab in villa Willemsoord

De rechtbank Overijssel heeft besloten nog geen uitspraak te doen in de strafzaak tegen een zakenman uit Willemsoord die medewerking zou hebben verleend aan een crystal methlab in zijn villa. Volgens de rechter die volgende week vonnis zou vellen, is nieuw onderzoek naar de betrokkenheid van de verdachte noodzakelijk.

De rechtszaak is voor onbepaalde tijd geschorst. In overleg met de officier van justitie en de advocaat van de verdachte zal een nieuwe datum voor een regiezitting worden vastgesteld, waarin mogelijk nieuwe feiten in het onderzoek kunnen worden opgenomen.

Pablo Ice-cobar

De raadsman heeft de rechtbank gewezen op de ontwikkelingen in een andere strafzaak die voor de rechtbank in Den Bosch dient. Daarin staat een hoofdverdachte genaamd Pablo Ice-cobar terecht, die samen met vier andere verdachten uit Mexico, Colombia en Nederland vier drugslabs zou hebben gerund op een schip in Brabant, gebouwen in de Achterhoek en Arnhem en de bewuste villa in Willemsoord.

Volgens de advocaat van de zakenman is het strafrechtelijke onderzoek naar zijn cliënt incompleet zonder dat de leden van de drugsbende van Pablo Ice-cobar zijn gehoord. Uit hun verklaringen zou kunnen blijken dat de eigenaar van de villa niks wist van het drugslab, of dat hij door de criminelen zwaar onder druk is gezet om medewerking te verlenen.

Eis vier jaar cel

De rechter gaat mee in het standpunt van de advocaat dat het onderzoek onvolledig is en moet worden heropend voordat uitspraak kan worden gedaan. De officier van justitie eiste vorige week vier jaar gevangenisstraf tegen de verdachte uit Willemsoord.

De zakenman heeft verklaard dat hij dacht de ruimte in zijn villa te hebben verhuurd aan een Spaanse filmploeg. Later rook hij onraad, maar werd hem op intimiderende wijze te verstaan gegeven dat hij zich erbuiten moest houden.

Wat er dus precies in de villa afspeelde, zou hij niet hebben geweten. De getuigenissen van de vijf verdachten van de drugsbende van Pablo Ice-Cobar zou dit verhaal van zijn cliënt kunnen bevestigen, stelt de raadsman.