Drugs verstopt in de vracht: dé nachtmerrie van elke trucker en transporteur

Het is de tweede keer in korte tijd dat bij een Overijssels transportbedrijf een omvangrijke partij harddrugs wordt onderschept. Het is dé nachtmerrie van elke transportondernemer en trucker: een lading drugs die door criminelen in de vracht wordt verstopt. Vooral ook omdat het vrijwel ondoenlijk is kwaadwillenden helemaal buiten de deur te houden.

Gisteren was het raak bij transportondernemer Leverink in Rijssen, terwijl zoals gemeld vorige maand ook al een partij harddrugs in beslag werd genomen bij een andere Twentse transporteur.

Onrust onder truckers

Zoals RTV Oost vanochtend berichtte is de onrust onder chauffeurs momenteel groot. Ze vrezen namelijk wraakacties van drugscriminelen. Daarbij doet momenteel het 'Hedel-scenario' de ronde.

In dat scenario draait het om een fruitimporteur uit het Gelderse Hedel, waar een partij verdovende middelen - verstopt tussen de bananen - werd ontdekt. De drugscriminelen waren woest dat de bedrijfsleiding de politie had gealarmeerd en eisten dat ze schadeloos zouden worden gesteld. Om hun eisen kracht bij te zetten, pleegden ze meerdere aanslagen.

De politie bevestigt dat na de drugsvangst in Rijssen het verhaal onder chauffeurs de ronde doet dat een dergelijk scenario ook nu zou spelen, maar verwijst deze versie naar het rijk der fabelen. Wat er in Rijssen dan wel exact is gebeurd, daarover hult de politie zich in stilzwijgen.

Vogelvrij

Bij de vakbonden FNV en CNV hebben zich vooralsnog geen verontruste leden gemeld, maar woordvoerder Kees de Vos zegt het niet zo merkwaardig te vinden dat de truckers na de nieuwste drugsvangst meteen de link leggen met de spraakmakende affaire in Hedel. "Dat is dan al snel een van de eerste gedachten die in je opkomt. En tja, chauffeurs vormen van oudsher een beroepsgroep waarvan de leden onderling veel contact met elkaar hebben en de behoefte hebben om informatie met elkaar te delen. Wanneer ze bijvoorbeeld ergens in hun eentje op een parkeerplaats staan."

Vooral op die parkeerplaatsen zijn truckers veelal vogelvrij. "Ze staan daar op vaak slecht verlichte plekken. In het verleden hebben we al meermalen aandacht gevraagd om extra beveiliging van zulke locaties. Bewaakte parkeerplaatsen bijvoorbeeld. Drugs in de lading, dat is de grootste nachtmerrie van elke chauffeur. Zeker de chauffeurs die op havens rijden."

Beveiliging

Transporteurs proberen zich intussen op alle mogelijke manieren te wapenen tegen drugsbendes. Containers en trailers worden bijvoorbeeld van de zwaarste kalibers sloten voorzien. Maar het blijft een risicofactor dat chauffeurs lang niet altijd bij het laadproces aanwezig mogen zijn en ook niet altijd de lading mogen checken. En dan is er nog het probleem dat kwaadwillenden toeslaan terwijl een chauffeur even van een pauze of nachtrust geniet.

Paard van Troje

Met een vrachtwagen kan een bedrijf dan ook zomaar het gevreesde paard van Troje binnenhalen. Volgens Twan Mastenbroek van het gelijknamige transportbedrijf in Hengelo vormt met name het containervoer een kwetsbare branche. ‘’De chauffeur mag namelijk niet in de container kijken. Die zitten vaak met een groot slot dicht. Je moet dus maar geloven dat, wat er in de container zit, ook overeenkomt met wat er op de papieren staat."

Of hij bang is in een dergelijke situatie verzeild te raken? "Nee, bang zijn wij niet. Vooral niet omdat we zoveel mogelijk met vaste klanten werken. Mensen waarvan we weten dat we ze kunnen vertrouwen. Maar natuurlijk spookt dit wel voortdurend door je achterhoofd.’’

Preventie

Jules Menheere van de Deventer vestiging van Vos Transport zegt zich geen zorgen te maken. Zijn truckers zijn niet ongerust en hij zelf ook niet. "Tegelijk heb je deze dingen niet in de hand. Het is pas een probleem als de drugs bij jou op de stoep staan."

Een woordvoerder van HST Transport in Enschede sluit zich aan bij deze uitspraak. ‘’Wij zijn niet bang. Werken al twintig jaar volgens hetzelfde protocol. Wat dat is? Niet samenwerken met eendagsvliegen."

Transporteurs en chauffeurs proberen de problemen vooral zoveel mogelijk voor te zijn. Zetten zoveel mogelijk in op preventie. De zegsman van HST Transport: "We nemen geen goederen aan van particulieren. Vooral omdat je dan niet weet wat je precies gaat vervoeren. En contant geld aannemen is al helemaal geen goed idee."

Adviezen brancheorganisatie

De 5.000 leden tellende brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) kwam dit voorjaar nog met aanbevelingen voor transportondernemers hoe ze drugscriminelen buiten de deur kunnen houden. Rode draad van de boodschap: weet met wie je zaken doet.

De transporteurs krijgen het advies mee om nieuwe klanten en ook afleveradressen vooraf uitgebreid te screenen en extra alert te zijn op nepvervoerders. Het komt namelijk regelmatig voor dat criminelen een professioneel ogend spookbedrijf opzetten. "Doe bij voorkeur zaken met bekende opdrachtgevers", aldus TLN in haar advies.