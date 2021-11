Karin wil Zwolle volhangen met menstruatiekastjes: "Gratis tampons en maandverband voor minima"

Gewapend met vijftig pakken maandverband en pakken tampons werd Karin ontvangen door Dayenne Beroeatwarin, commissielid voor het damesvoetbal bij Be Quick'28 . Karin vult de menstruatiekastjes in Zwolle. "Eerder ging ik op de fiets, dat is nu niet meer te doen. Het is steeds meer geworden."

“Heb je haar weer, met haar vrouwendingen... ”

Volgens Dayenne zijn de menstruatiekastjes ontzettend belangrijk. "Je merkt dat er minder open over wordt gepraat, zeker in de voetbalwereld. Het is toch een stoere sport. Niet lullen maar sporten zeg maar." Hoe er gereageerd werd op de kastjes? "Eerst werd er een beetje lacherig gedaan, zo van daar heb je haar weer met haar vrouwendingen. Als je het dan uitlegt zijn de reacties heel begripvol. Wij zijn een vereniging voor iedereen. Daar hoort dit ook bij vind ik."

"Eén op de tien vrouwen kan niet altijd maandverband of tampons kopen", aldus Karin. Dat zou betekenen dat in elk voetbalelftal bij wijze van spreken een meisje zit dat uit een gezin komt waar het financieel wat moeilijker gaat, waardoor er niet altijd toegang is tot schone en veilige menstruatieproducten.

De producten in de kastjes worden ter beschikking gesteld door het Armoedefonds. Inmiddels zijn er meer dan 300 uitgiftepunten in Nederland.

Be Quick'28 heeft haar eigen Menstruatiekastje (Foto: RTV Oost)

Gevolgen menstruatie-armoede

Het geen toegang hebben tot veilige menstruatieproducten heeft gevolgen. Ruim één procent van de jonge vrouwen heeft wel eens menstruatieproducten gestolen omdat er geen geld was om producten te kopen. Bijna twee procent heeft wel eens maandverband of tampons hergebruikt. Dat terwijl goede hygiëne belangrijk is tijdens de menstruatie. Langer gebruik van producten of hergebruiken kan leiden tot infecties en zelfs de dood.

Volgens Karin zijn er meer gevolgen. "Meisjes verzuimen ook sneller als er geen toegang is tot goede menstruatieproducten. Er wordt dan gezegd dat ze niet kunnen. Maar al dat verzuimen, kan iemand wel haar baan kosten."

Vroeger zeiden wij, opoe is op bezoek. Dat is tegenwoordig niet anders. Karin ter Horst

Taboe

Wat zowel Dayenne als Karin merken is dat er een taboe ligt op het praten over menstruatie. "Dat geldt natuurlijk helemaal voor menstruatie-armoede. Meiden praten er niet makkelijk over, je zegt niet dat je 'het' hebt elke maand. Vroeger zeiden wij: 'opoe is op bezoek'. Dat is tegenwoordig niet anders", zegt Karin.

Dat terwijl uit landelijk onderzoek blijkt dat negen procent van de jonge vrouwen wel eens te weinig geld heeft gehad voor menstruatieproducten. Bijna zes procent heeft wel eens moeten kiezen tussen menstruatieproducten en andere producten.