Melkveehouder helpt grutto met irrigatie van weideland

"Eindelijk hebben we echt jonge grutto's zien uitvliegen!" Hennie Schröder van de vogelwerkgroep is al meer dan twintig jaar bezig om de weidevogel te beschermen en is ongelooflijk trots. "Twaalf jongen hebben het overleefd. Ik ben ervan overtuigd dat we nu echt de manier hebben gevonden waarmee we deze vogels weer een kans geven."

Wormen

Samen met melkveehouder Chiel Kamphuis en de andere vrijwilligers van de werkgroep graven ze een stukje irrigatiegrond op, om te kijken waar de wormen zitten. "Kijk, zo dicht onder het maaiveld, dat is geweldig," roept Schröder enthousiast. Het is een teststrook, die vervangen moet worden voor de uiteindelijke definitieve irrigatie.

In het filmpje hieronder zie je hoe enthousiast de boer en de vrijwilligers zijn. Tekst gaat onder het filmpje door.

Vroeger

Kamphuis levert 'planet proof' melk aan Friesland Campina en krijgt mede door zich in te zetten voor de weidevogel wat extra geld per liter melk. "Ik weet nog dat ik met mijn opa op de tractor zat en dat er dan allemaal grutto's en kieviten om ons heen vlogen. Dat zie je nu veel minder." Ook hij is trots dat de vogels op zijn grond zitten.

Kruidenstrook

Het is niet het enige wat Kamphuis doet. "We hebben een strook van negen meter waar kruiden worden ingezaaid." Volgens Schröder is dat essentieel. "Zonder die hogere begroeiing kunnen de kuikens zich niet verstoppen voor predatoren. En de eerste paar weken hebben de kuikens insecten nodig. Die leven alleen tussen die kruiden. Normaal begint een grutto als hij vier weken oud is wormen te pikken. Hier begonnen de kuikens al vanaf twee weken in de grond te zoeken naar wormen."

Zuiniger met water

"Om ervoor te zorgen dat de kruiden goed groeien, moet de bodem armer worden en daarom gebruiken we in die negen meter strook droge mest." Ook het Waterschap Vechtstromen is blij met deze ontwikkelingen. "Er verdampt veel minder water op deze manier, wat bij besproeien wel gebeurt. Bovendien is het zo dat als er meer actief bodemleven is, er minder nitraten uitspoelen richting de sloot en het water schoner blijft. Wij zijn daarom wel voorstander van dit idee."

Sponsoren

Helaas is het een dure onderneming. "We hebben echt sponsoren nodig om dit ook in het hele veld aan te kunnen brengen," vertelt Schröder. "We willen het op 30 centimeter diep leggen zodat het land gewoon bewerkt kan worden en we hopen het ijzer dat in het opgepompte water zit te kunnen verwijderen." Toch is Schröder ervan overtuigd dat het dé oplossing is van het uitsterven van de weidevogel en dat het plan op meerdere plekken wordt uitgerold. "Als meer boeren meedoen, kunnen we de grutto in Nederland hopelijk redden."