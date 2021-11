Zware pontons kunnen nu ook elektrisch varen in De Wieden

In Weerribben-Wieden varen naar schatting 100 pontons, in de volksmond ook wel ‘bokken’ genoemd. Die bokken gebruiken bedrijven onder meer om vee, riet en machines op het water te vervoeren. Achter die pontons hangen momenteel vooral nog buitenboordmotoren die lopen op benzine.

Uitstoot verminderen

Omdat Weerribben-Wieden een Natura-2000 gebied is, moet de uitstoot van benzine- en dieselmotoren zoveel mogelijk worden geminimaliseerd. Mede om die reden heeft Harry Arendshorst het afgelopen jaar gewerkt aan een krachtige elektromotor die zonder problemen een beladen bok van 10.000 kilo kan voortduwen.

“Momenteel zijn we nog vooral bezig met het optimaliseren van de accuduur, want je wil het liefst niet meerdere accu’s voor onderweg meenemen”, stelt Arendshorst.

20.000 euro duurder dan benzinemotor

Een nadeel is het kostenplaatje dat een elektrische buitenboordmotor met zich meebrengt. Voor een sterk exemplaar, inclusief accu, betaal je al snel 25.000 euro. Ter vergelijking: een sterke buitenboordmotor op benzine kost nog geen 5000 euro.

Wethouder Harmsma geeft aan: “Toch zal de overheid in de toekomst wel nauwkeurig gaan kijken of een bedrijf weinig uitstoot met zich meebrengt tijdens werkzaamheden in Weerribben-Wieden. We willen bij de gemeente wel bekijken of hierbij een subsidieregeling mogelijk is. Verder is het natuurlijk zo dat deze elektromotoren nog geen 3,00 euro aan stroom verbruiken op een dag, dat is niets als je kijkt naar die hoge benzineprijzen.”

'Grote kans van slagen'

Erik Boer uit Giethoorn is als ondernemer onder andere gespecialiseerd in transport over water. Hij heeft nu een elektrische motor te leen om te kijken hoe dat bevalt: “Je vaart natuurlijk een stuk rustiger door het gebied. Als de gemeente er een subsidie aan toe zou voegen denk ik wel dat deze motoren, als ze verder zijn doorontwikkeld, een grote kans van slagen hebben.”