Overijsselse ondernemers redelijk positief over economie, personeelstekort een probleem

Overijsselse ondernemers zijn redelijk positief over het economische klimaat, maar minder dan het landelijk gemiddelde. Dat melden de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Overijssel verwacht bijna een kwart van de ondernemers dat de omzet in het vierde kwartaal groter zal zijn dan in het derde kwartaal van dit jaar. Personeelstekort is een groot probleem in Overijssel.

Van alle ondernemers heeft 30,4 procent nu te maken met een personeelstekort. Voor Overijssel is dit zelfs 32,1 procent. Het tekort aan personeel belemmert de ontwikkeling van bedrijven in alle sectoren, blijkt uit het onderzoek van KvK en CBS, dat in oktober is gehouden. Het probleem is het meest nijpend in de sector verhuur en overige zakelijke diensten.

Andere belemmeringen die de ontwikkeling van bedrijven in Overijssel in de weg staan, zijn het gebrek aan productiemiddelen, materiaal en ruimte.

optimisten, pessimisten

Met een saldo van 15,8 procent, het verschil tussen het percentage optimisten en het percentage pessimisten, zijn ondernemers in Utrecht en Noord Brabant het meest positief over het economisch klimaat, gevolgd door Noord-Holland en Flevoland. Ondernemers uit Overijssel scoren een saldo van 10,5 procent. Het minst positief zijn de ondernemers in Gelderland, per saldo 3,1 procent, gevolgd door Drenthe per saldo 6,2 procent.

Het saldo voor heel Nederland komt uit op 11,4 procent. Daar scoort dus ook Overijssel licht onder.

Omzet

In Utrecht en Noord-Brabant zijn ondernemers het meest positief gestemd over de verwachte omzet in het vierde kwartaal. Per saldo verwacht respectievelijk 30,0 en 28,0 procent van de ondernemers in deze provincies dat de omzet in het lopende kwartaal groter zal zijn dan in het derde kwartaal, voor Overijssel is dat 24,4 procent. In Zeeland zijn ondernemers met een saldo van 13,3 procent het minst positief gestemd over hun omzetverwachtingen. Landelijk verwacht per saldo 25,2 procent van de ondernemers een omzetstijging.