'Sportwedstrijden komende drie weken weer voor lege tribunes'

De maatregelen gaan morgenavond om 19.00 uur al in en dus moet ook de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Noorwegen van komende dinsdag in een lege Kuip worden gespeeld. Eveneens de Overijsselse clubs in de Eredivisie komen dus weer voor lege tribunes te spelen en ook in het amateurvoetbal en bij andere sporten mag geen publiek aanwezig zijn.

Afgelastingen

Of de wedstrijden zelf doorgaan is overigens ook nog maar de vraag. Voor komend weekend is er al her en der wat afgelast vanwege coronabesmettingen bij spelers en speelsters.