Europees debuut Apollo 8 mogelijk voor lege tribunes: "Zware teleurstelling"

Vanavond gaat het demissionaire kabinet hoogstwaarschijnlijk bekendmaken dat sportwedstrijden de komende drie weken zonder publiek gespeeld moeten worden. De maatregel is onderdeel van een groter pakket om de hoge besmettingscijfers weer te laten dalen.

Uitgerekend komende donderdag debuteert Apollo 8 in de Europese Challenge Cup. In Borne is het Spaanse Sanaya Libby's La Laguna de tegenstander. "We hopen dat we in een volle sporthal De Veste ons Europees debuut mogen maken", zei coach Thijs Oosting afgelopen zomer nog na de loting.

Geen 'full house'

Het heeft er alle schijn van dat zijn wens geen werkelijkheid wordt. Als de voortekenen niet bedriegen, blijven de tribunes van De Veste donderdagavond leeg. "Een zware teleurstelling", baalt voorzitter Martin Reesink.

"Hier hadden we zo naar uitgekeken. De meiden, de staf en de supporters verheugen zich hier enorm op. Het had een 'full house' moeten worden, met 900 toeschouwers, een sportcafé en een VIP-ruimte. Nu is het hopen dat de wedstrijd zelf wel gewoon door kan gaan."

'Ontzettend lastige keuze'

In de nationale competitie was de afgelopen periode publiek welkom met een coronatoegangsbewijs. "Dat werkte prima", zegt Reesink. "Maar we moeten er nou eenmaal alles aan doen om dat virus in de greep te houden. Ik snap ook dat het voor de beleidsbepalers ontzettend lastig is om de juiste keuzes te maken."

De wedstrijd tussen Apollo 8 en Sanaya Libby's La Laguna begint donderdagavond om acht uur. Woensdag 24 november volgt de return op Tenerife.