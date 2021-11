Carnavalsvereniging Oldenzaal zet streep door feestelijke seizoensopening

Het Leedkesfestival in Oldenzaal gaat zaterdagavond niet door. Het bestuur van carnavalsvereniging Kadolstermennekes heeft dat vanochtend bekendgemaakt. De afgelopen dagen was er vanuit de zorg al forse kritiek op het doorgaan van het carnavalsfeest.

Reden voor de afgelasting zijn de berichten over nieuwe coronamaatregelen. Vanavond geeft het demissionaire kabinet een persconferentie en daarin wordt hoogstwaarschijnlijk aangekondigd dat de horeca vanaf morgen eerder de deuren moet sluiten.

“Het is ontzettend jammer dat we opnieuw in deze situatie zijn terechtgekomen", zegt Bert Kock, president van de Kadolstermennekes, in een reactie op Facebook. "We hadden dolgraag samen met carnaval minnend Oldenzaal afscheid genomen van Prins Rob en het nieuwe carnavalsseizoen gestart."

Oproep vanuit de zorg

Bij het Leedkesfestival, de traditionele opening van het carnavalsseizoen in Oldenzaal, zouden zo'n 900 mensen aanwezig zijn. Kock: "Maar het is wat het is. De coronacijfers blijven de verkeerde kant opgaan. Er komen maatregelen aan en dan kunnen we maar beter iedereen zo vroeg mogelijk duidelijkheid geven".

Zorgvakbond NU'91 riep de burgemeester van Oldenzaal woensdag op om zich te bezinnen over het openingsfeest voor carnaval in Oldenzaal. "Ik denk niet dat we het in deze vorm door moeten laten gaan", zei een woordvoerder. Ook andere zorgvakbonden waren kritisch over het doorgaan van het carnavalsfeest. Patrick Welman, de burgemeester van Oldenzaal, gaf echter geen gehoor aan de oproep vanuit de zorg.

Maandag riep MST-bestuursvoorzitter Jan den Boon carnavalsverenigingen op om openingsfeesten voor het carnavalsseizoen die binnen plaatsvinden af te blazen. "Als er een Outbreak Management Team voor de carnaval was, dan zouden ze waarschijnlijk toch negatief adviseren om deze feesten door te laten gaan", zei hij.

Beraad

Of het festival in Oldenzaal op een ander moment door kan gaan en wat dit betekent voor de prinsenwissel, is nu nog niet bekend. De hoop is dat er in januari weer het een en ander mogelijk is.

Kock: "We houden dat in beraad. Eerst moeten we hier als maatschappij met elkaar doorheen komen. Daarna kijken we verder hoe we binnen de mogelijkheden van dat moment alsnog een fantastisch carnaval kunnen organiseren".

Geen feest in Zwolle

In Zwolle gaat de Sassendonkse Zittingsavond morgen niet door. Het feest is verplaatst naar 7 januari. "Ook al zijn de maatregelen vanuit de overheid nog niet definitief; we zijn van mening dat we in de huidige tijd en mogelijke maatregelen geen Sassendonkse Zittingsavond kunnen organiseren dat recht kan doen aan een passend afscheid van de huidige Stadsprins en de verwelkoming van de nieuwe Stadsprins(es) van Sassendonk en Prins(es) der Eileuvers."

Holten uitzondering

Een van de weinige carnavalsverenigingen die morgen nog wel een feest op de planning heeft staan, is die van Holten. De Fienpreuvers hebben hun feest verplaatst naar de middag. Tussen half drie en zeven uur gaat het los, precies de laatste uurtjes voor het ingaan van de nieuwe coronamaatregelen.