PVV Overijssel: "Halveer belastingen op energie om gas en elektriciteit betaalbaar te houden"

De zorgen over de hoogte van de energierekening namen ongeveer anderhalve maand geleden toe bij de PVV. Begin oktober schoten de energieprijzen namelijk door het dak. Niet veel later maakte het kabinet bekend de portemonnee te trekken om een deel van de stijgende energierekening te compenseren.

"Schrale troost"

Huishoudens kunnen volgend jaar rekenen op gemiddeld 400 euro compensatie. "Die vierhonderd euro is een schrale troost, een fooi. Meer is het niet. Er zijn huishoudens die meer dan tien, soms wel twintig procent van hun nettoloon kwijt zijn aan de energierekening", waarschuwt Veltmeijer.

Dat die rekening zo hoog is, wordt volgens de PVV'er voor een heel groot deel veroorzaakt door de vele belasting die moet worden betaald. "Feit is dat we 61 procent belasting betalen over de energie de we gebruiken. Dat vinden wij als partij onacceptabel."

Meldpunten

Om inzichtelijk te maken hoeveel Overijsselaars gebukt gaan onder (verborgen) energiearmoede, wil de PVV zogeheten meldpunten energiearmoede instellen. Omdat Veltmeijer fractievoorzitter is van de PVV in de Provinciale Staten, diende hij daarvoor een motie in bij de provincie. Deze werd tot zijn grote teleurstelling niet aangenomen. "De provincie vindt dit een taak voor de gemeenten."

Aangezien Veltmeijer ook fractievoorzitter is van de PVV in de gemeente Twenterand, diende hij ook daar een motie in. Tot zijn nog grotere teleurstelling kreeg het ook daar geen meerderheid. "Dat doet me wel pijn. In Twenterand hebben we relatief veel armoede. Gelukkig lukte het in Almelo en Enschede wel."

Beide steden gaan daar bezig met een meldpunt energiearmoede. Huishoudens uit deze twee gemeenten die hun energierekening met moeite of helemaal niet meer kunnen betalen, kunnen hiervoor straks bij het meldpunt van hun gemeente terecht. "Meten is weten."

In Almelo en Enschede werd de motie van de PVV wel aangenomen. Op de foto de uitslag van Almelo. (Foto: Erik Veltmeijer)

Veltmeijer wil op basis van de cijfers van die meldpunten afspraken maken met Den Haag. "Daar daar gaat men er veel te makkelijk vanuit dat mensen dit allemaal kunnen ophoesten. Dit gaat niet alleen over mensen in de bijstand of mensen met een uitkering, maar inmiddels hebben ook mensen met een modaal inkomen of meer hiermee te maken."

Minder belasting

De eerste maatregel die Den Haag zou kunnen nemen is minder belasting heffen over de energierekening. "Mensen die nu maandelijks een voorschot van 220 euro betalen, krijgen bedragen in het vooruitzicht gesteld van 400 euro of meer. Meer dan de helft van dat bedrag bestaat uit belastingen. De overheid heft het hoogste btw-tarief op de energienota, terwijl energie een basisbehoefte is."

Volgens de PVV zitten steeds meer mensen in de kou vanwege de stijgende energieprijzen. (Foto: Getty Images)

Minder belasting betalen, betekent voor de overheid ook minder inkomsten. Waar denkt Veltmeijer het geld vandaan te halen om de halvering van de belastingen mee te compenseren? "Dat is niet mijn probleem, maar we zouden minder geld kunnen uitgeven aan massa-immigratie."

Top 20 gemeenten

Waarschijnlijk in de eerste maanden van volgend jaar kunnen Enschedeërs en Almeloërs met (verborgen) energiearmoede zich melden bij het gemeentelijke meldpunt. Of mensen dit ook daadwerkelijk gaan doen, zal de tijd leren.

Zeker is dat een deel van de inwoners van beide steden te maken heeft met energiearmoede. Uit onderzoek van onderzoeksbureau TNO blijkt dat Almelo en Enschede in de top 20 staan van gemeenten met de meeste (energie)armoede in Nederland. Enschede staat op plek vier, met alleen Rotterdam, Amsterdam en Heerlen boven zich. Almelo staat op de tiende plek.

Energieprijs blijft onvoorspelbaar

Inmiddels is de energiemarkt in ieder geval weer wat tot rust gekomen. De NOS zocht uit wat dit betekent voor de prijs van de gasrekening per 1 januari en benaderde de grootste energiebedrijven van Nederland. Zij vertelden de NOS dat huishoudens met een gemiddeld energieverbruik en een variabel tarief in 2022 waarschijnlijk netto ruim 20 euro per maand meer betalen voor energie.

Het gaat hier om verwachtingen. De bedrijven houden een slag om de arm in verband met bewegingen op de internationale gasmarkt. Die markt is namelijk voortdurend in beweging. Vanochtend ging de gasprijs weer omhoog, nadat bekend werd dat Duitsland voorlopig nog geen toestemming geeft voor de ingebruikname van de gaspijpleiding Nordstream 2.