Wordt de binnenstad slachtoffer van de oplopende coronacijfers?

Duco Hoek is de binnenstadmanager van Enschede. Volgens Hoek is een korte periode van lockdown wel heftig, maar misschien wel wat er nodig is om Sinterklaas en de feestdagen goed te kunnen vieren. Dat het verstandig is om maatregelen te treffen, wil niet zeggen dat het effect op de binnenstad goed is. Hoek: ''Het is voor de horeca een klap. Om acht uur uur sluiten? Hoe laat moet je dan gaan eten? Om zes uur? Dan mag je flink dooreten.''

Hoek ziet nu al dat het rustiger wordt in de stad. "Onze Oosterburen blijven ook weg. Het ''funshoppen'' is er niet meer. Mensen gaan alleen naar de stad toe om gericht de producten te halen die ze nodig hebben en dan gaan ze weer weg. Nu het thuiswerken weer meer thuis moet, zijn de zakelijke lunches en een rondje in de stad tijdens je pauze ook niet meer van toepassing. We hebben voorlopig ook geen koopavonden meer en gaan weer terug naar een donkere lege straat in de gezelligste periode van het jaar", zegt Hoek.

Losse Flodders

Hoek zegt graag een fatsoenlijk onderzoek te willen zien om te kijken waar de besmettingen vandaan komen. ''De horeca wordt gestraft. De meeste besmettingen komen van werk en thuisomgevingen. Een beperkt percentage van de besmettingen komt vanuit de horeca dus waarom worden zij gestraft? Ik heb het gevoel dat ze nu schieten met losse flodders. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen overtuigingen. Toch zou het fijn zijn als mensen zich meer laten vaccineren.''

Dat het rustiger is dan voor corona hoef je niet uit cijfers te lezen. Toch liegen ze niet. We zijn nog niet terug bij de drukke zaterdagen die er waren voor corona. In 2020 waren er dagen met maar tien procent bezetting in de Van Heek garage in Enschede. Er is plaats voor 1700 auto's, maar op een erg rustige zaterdag zijn er nog 300 tot 400 plaatsen vrij. Over 2021 is het aantal keren dat de garage vol was, op één hand te tellen.

Dubbel geraakt

Geert-Jan van delicatessezaak De Leckernij in Enschede levert niet alleen aan particulieren maar ook aan de horeca. Dit ligt nu vrijwel stil. ''Het zijn voor ons nu de belangrijkste maanden, de periode om omzet te draaien. We kunnen dan wel tot 19.00 uur openblijven maar mensen durven en willen de stad niet meer in.'' Volgens Geert-Jan laten ook de Duitse klanten het steeds meer afweten.

Winkeliers maken zich zorgen over nieuwe maatregelen (Foto: Pixabay)

Deventer

In winkel Hoge Ramen in Deventer zegt eigenaar Kristianne Dijkstra dat er zeker angst heerst: ''We hebben nieuwe collecties ingekocht en je krijgt er een knoop van in je maag.'' Toch zegt ze positief te willen blijven: "Het is sneu voor de horeca dat ze dicht moeten. Wij mogen tenminste nog openblijven". Wel merken ze dat het rustiger is in de winkel. Dijkstra hoopt de klanten die niet meer fysiek langs durven komen, online te kunnen bedienen.

Toch zal Deventer niet alleen de horeca missen. Er was een speciale winkelavond georganiseerd waarbij alle kerstverlichting in één keer zou worden ontstoken. Dat zal dit jaar minder spectaculair moeten gebeuren.

Slapeloze nachten

Erwin Rouwendal, van boekhandel Bruna in Deventer, zegt dat hij slapeloze nachten heeft gehad over een eventuele lockdown. "Als dat gaat gebeuren, dan kunnen we niks meer", zegt hij. Sinds de besmettingen oplopen, merkt Rouwendal dat het publiek zich veel meer spreid over de dag. "Het is op zaterdagochtend soms nog drukker dan zaterdagmiddag. Normaal is het op zaterdagmiddag altijd heel erg druk in de Deventer binnenstad".

Welke maatregelen er ook worden doorgevoerd, de ondernemer zal het er mee moeten doen: "Een ondernemer past zich aan. Wij zijn creatief genoeg, maar het moet ons wel mogelijk gemaakt worden", zegt Rouwendal.

Deze drukte zullen we voorlopig niet zien in Deventer (Foto: PNN)

Anticiperen

Peter Brouwer, binnenstadmanager van Deventer, ziet dat er een groep mensen is die thuisblijft. "In de stad oogt het nu rustiger omdat het publiek zich wat meer over de dag verdeeld. Wij communiceren ook om gespreid naar de stad te komen", zegt Brouwer. Een meevaller is dat de horeca niet de hele dag dicht hoeft. "Winkelend publiek kan tussendoor nog wel ergens een kopje koffie drinken of een broodje eten. Het verlangen om langer in de stad te vertoeven is er nog steeds", zegt Brouwer. De binnenstadmanager vindt het niet helemaal eerlijk. "Naar onze mening wordt de horeca nu als zondebok gebruikt".

Ard Wessels is eigenaar van de gelijknamige modezaak in Rijssen: "Zolang we open kunnen blijven, merken we niet al te veel van de gevolgen. We zien al wel langere tijd een omzetdaling. Net als vorig jaar worden onze klanten voorzichtiger nu de besmettingen oplopen".

Zoals veel andere ondernemers die RTV Oost sprak reageert ook Wessels gelaten. "Wij proberen zo goed als het kan te anticiperen op wat wel en niet kan. We moeten door. Neemt niet weg dat wanneer ik door de stad loop, en andere ondernemers spreek, dit wel het gesprek van de dag is", besluit Wessels.