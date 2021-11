Ultieme lobby ten spijt, geen fans in voetbalstadions: "Dupe van falend coronabeleid"

De bestuurders van de betaald voetbalclubs kwamen vanmiddag nog bijeen om onderling een laatste lobby af te stemmen om de voorgestelde kabinetsplannen nog een halt toe te roepen. Na een voorzet van GA Eagles-directeur Jan Willem van Dop werd door de KNVB in Den Haag nog een plan op tafel gelegd om te spelen zonder uitsupporters, geen alcohol te schenken en de mondkapjesplicht in te voeren op de tribunes. Ook dat voorstel haalde het niet, waardoor de clubs nog meer woede voelen dan eerder op de dag.

De kolkende Adelaarhorst verandert tegen FC Groningen in een stilte theater (Foto: Orange Pictures )

Coronaproof

De KNVB liet vanochtend al weten dat de clubs zwaar gefrustreerd zijn en smeet met termen als beleidsarmoede. De teneur bij de voetbalclubs is namelijk dat hun sector juist het goede voorbeeld gaf.

Algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles Almelo liet vanochtend al meteen weten dat hij zich goed kan vinden in het krachtige statement van de KNVB, die op haar beurt aangeeft dat de clubs niets valt te verwijten: "In de stadions zit men op een stoel in de buitenlucht, terwijl bezoekers van sectoren die nu niet of minder worden geraakt door de maatregelen binnen zitten of juist constant door elkaar lopen. We hebben tienduizenden euro's per locatie geïnvesteerd om alles coronaproof te maken voor de toeschouwers", schrijft de KNVB.

De directie van Heracles Almelo op lege tribunes, vorig seizoen in De Kuip (Foto: Orange Pictures)



Cijfers

Jan Willem van Dop (GA Eagles) sluit zich daar bij aan. Als de cijfers nou iets anders zeggen: "Maar er zijn sinds de eerste lockdown weer honderden wedstrijden met publiek gespeeld en geen enkele wedstrijd heeft geleid tot grote coronabesmettingshaarden. Dit bevestigen ook de cijfers van het RIVM en GGD."

FC Twente

Bij FC Twente blijven door de maatregelen de stoeltjes in De Veste in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord onbezet. En uitgerekend dit soort tegenstanders brengt veel geld in de kas van de financieel directeur. Het gaat bij de club uit Enschede al snel om een omzet van bijna 900.000 euro. Bovendien gaat er ook een streep door vele events in De Grolsch Veste. De ruimtes waren tot medio januari allemaal volgeboekt. De club moest zelfs 'nee' verkopen aan partijen, die nu op hun beurt bellen om hun bijeenkomst af te blazen voor de komende periode.

Een bomvolle Veste levert de club per wedstrijd bijna negen ton omzet op (Foto: Orange Pictures)

Nergens publiek

Ook bij alle andere sportwedstrijden in Nederland is publiek niet welkom. Dat geldt ook voor liefhebbers of ouders langs de lijn bij amateurwedstrijden of trainingen.