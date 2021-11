Overijsselse carnavalsverenigingen in dubio: afgelasten of improviseren?

In afwachting van nieuwe coronamaatregelen zijn carnavalsverenigingen in Overijssel in dubio. Kan er iets van de geplande feesten doorgaan en zo ja, in welke vorm? Een rondje langs carnavalsverenigingen in Zwolle, Raalte, Geesteren, Holten en Oldenzaal.

Het is het weekend na de elfde van de elfde en daarin staan traditioneel veel feestjes gepland bij de carnavalsverenigingen. Hoogtepunt op de meeste plaatsen is de presentatie van de nieuwe prins. Een van de grootste groepen, de Kadolstermennekes in Oldenzaal, maakte vanochtend al bekend de stekker eruit te trekken.

Bij het Leedkesfestival, de traditionele opening van het carnavalsseizoen in Oldenzaal, zouden zo'n 900 mensen aanwezig zijn. President Bert Kock: "Maar het is wat het is. De coronacijfers blijven de verkeerde kant opgaan. Er komen maatregelen aan en dan kunnen we maar beter iedereen zo vroeg mogelijk duidelijkheid geven."

Geen feest in Zwolle

In Zwolle gaat de Sassendonkse Zittingsavond morgen niet door. Het feest is verplaatst naar 7 januari. "Ook al zijn de maatregelen vanuit de overheid nog niet definitief; we zijn van mening dat we in de huidige tijd en mogelijke maatregelen geen Sassendonkse Zittingsavond kunnen organiseren dat recht kan doen aan een passend afscheid van de huidige Stadsprins en de verwelkoming van de nieuwe Stadsprins(es) van Sassendonk en Prins(es) der Eileuvers."

Raalte feest vanavond

"Onze plannen voor vanavond gaan gewoon door", zegt Jorrit van Leusden van Carnavalsvereniging de Stöppelkaters in Raalte. "We hebben het er uitvoerig over gehad als organisatie en we denken dat dit veilig kan. We werken met QR-codes en houden ons aan alle geldende regels."

In de Leeren Lampe worden ongeveer 200 bezoekers verwacht bij 'Night of the prins'. "Het is bij ons dus niet zo massaal als in andere plaatsen. Wie vanavond bijvoorbeeld een verjaardag wil vieren in een zaaltje, kan dat ook gewoon doen. Daar moet je het mee vergelijken."

Of de geplande kindermiddag zondag doorgaat, beslissen de Stöppelkaters na de persconferentie van vanavond.

We nemen onze verantwoordelijkheid Carnavalsvereniging De Papsleef’n

Geesteren schrapt activiteiten

In Geesteren heeft carnavalsvereniging De Papsleef’n de activiteiten voor dit weekend geschrapt. Morgen zouden de nieuwe hoogheden gepresenteerd worden, maar het feest gaat niet door. Dat geldt ook voor de traditionele receptie, die volgende week zondag zou plaats vinden. De activiteiten zijn verplaatst naar zondag 2 en vrijdag 7 januari.

"Er is gekeken naar een alternatieve aanpak", laat het bestuur weten. "Maar die doet geen recht aan hoe de Papsleef’n hun carnavalsaftrap plegen te houden. We nemen hiermee ook graag de eigen verantwoordelijkheid voor het inperken van de coronabesmettingen, waartoe het kabinet oproept."

Holten uitzondering

Een van de weinige carnavalsverenigingen die morgen een feest op de planning heeft staan, is die van Holten. De Fienpreuvers hebben hun feest verplaatst naar de middag. Tussen half drie en zeven uur gaat het los, precies de laatste uurtjes voor het ingaan van de nieuwe coronamaatregelen. De organisatie van dit feest was niet bereikbaar voor een reactie.