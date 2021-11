Overijsselse horeca over maatregelen: "We zijn weer de sjaak"

Het geluid van een rinkelende telefoon, dat horen veel restauranteigenaren al sinds vanochtend nadat de nieuwe coronamaatregelen opnieuw waren uitgelekt. "We zijn voor de derde keer aan het omboeken en aanpassen", zegt Mark Fox van het gelijknamige restaurant in Denekamp. En dat terwijl november een drukke maand is voor horecazaken.

"We zaten qua reserveringen helemaal vol voor de komende weken. Nu krijgen we al wel telefoontjes van mensen die afzeggen of vragen of ze eerder kunnen komen eten", zegt Bret van der Werff, bedrijfsleider van restaurant De Bottermarck in Kampen.

'Lijkt wel vrijdag de 13e'

Opnieuw is de horeca het kind van de rekening en dat zorgt voor steeds meer onbegrip. "Het is erg zuur dat dit ons weer overkomt. Slechts 2,9 procent van de besmettingen vindt plaats in de horeca", zegt Van der Werff. Fox vult hem aan: "Ik snap de overheid ook wel, want ze hebben nog maar weinig knoppen waar ze aan kunnen draaien. Maar de horeca is wel een heel makkelijke knop."

In Wierden is Richard Nijkamp, eigenaar van restaurant Anno 1987, druk bezig om alle reserveringen voor komend weekend te vervroegen. "We hebben een tapas-arrangement dat 2,5 uur duurt. Dus mensen kunnen al wel om half vijf 's middags aan tafel en dan zijn ze om zeven uur klaar." Maar blij is 'ie daar absoluut niet mee. "Het is geen vrijdag de dertiende, maar zo voelt het wel."

Feesten en partijen

Voor Anno 1987 en Fox, die ook zalen verhuren voor grote feesten, komt de klap twee keer zo hard aan. Door alle geplande bruiloften en andere evenementen gaat een dikke streep. "De meeste dingen zijn toch 's avonds. Dus dat gaat allemaal niet door", aldus Nijkamp.

Rutte zei tijdens de persconferentie dat 'de noodzakelijke steunpakketten' er snel gaan komen. "Al met al is dit een heel ingrijpend pakket. Dat vraagt opnieuw om ondersteuning voor ondernemers. De noodzakelijke steunpakketten gaan er komen en wel op de kortst mogelijke termijn."

Noodzakelijk dat coronasteun terugkomt Mark Fox, horecaondernemer

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) liet eerder vandaag weten dat het draagvlak voor de coronamaatregelen tot het nulpunt is gedaald, en begrip heeft voor ondernemers die tóch open willen na acht uur 's avonds. Fox is naast restauranteigenaar ook lokaal bestuurder bij KHN. Ook hij hoort die geluiden, maar verwacht niet dat restauranteigenaren dat daadwerkelijk gaan doen.

"Ik denk juist dat het goed is om een lobby te starten richting de overheid om die steunmaatregelen zo snel mogelijk weer op te tuigen en om helderheid te krijgen. Want vorig jaar werd er ook een korte lockdown aangekondigd en die heeft uiteindelijk acht maanden geduurd." Nijkamp probeert het van de positieve kant te bekijken. "Misschien wordt het wel een trend dat gasten om half vijf tapas komen eten. Wie weet."