Nathalie stelt huwelijk geen derde keer uit vanwege corona: 'Gaat morgen gewoon door!'

Ze heeft haar bruiloft door coronamaatregelen al twee keer uitgesteld, maar morgen is dan eindelijk de grote dag: Nathalie uit Hengelo en haar vriend gaan trouwen. Zelfs nieuwe coronamaatregelen staan het feest dit keer niet in de weg.

Het was de bedoeling dat Nathalie en haar vriend in november 2020 zouden trouwen. Helaas, coronamaatregelen gooiden roet in het eten. Dat was op de nieuwe datum, in juni van dit jaar, helaas niet anders. Daarop besloot het stel te kiezen voor zaterdag 13 november 2021 als de grote dag.

En precies op die datum, morgen dus, krijgt Nederland opnieuw aangescherpte coronamaatregelen voor de kiezen. Als de voortekenen kloppen, moet de horeca morgen om zeven uur 's avonds de deuren sluiten. Last minute gooit het aanstaande echtpaar daarom de hele planning om.

Dag vol uitdagingen

"Eigenlijk had ik afgelopen week niet verwacht dat de maatregelen zó snel doorgevoerd zouden worden", zegt Nathalie. Maar inmiddels is duidelijk dat dit wel het geval is. En daar komen allerlei uitdagingen bij kijken. "Vanochtend kreeg ik nog een belletje van mijn visagist, dat ze positief getest is. Dus daar heb ik nog snel een vervanger voor moeten regelen."

Samen met haar vriend en zus is Nathalie de hele dag in de weer om van alles te regelen. "Gelukkig zijn alle partijen die we hebben ingeschakeld heel flexibel en meelevend. Dus dat helpt wel. Maar vandaag hoort eigenlijk een dag te zijn om te relaxen. Te genieten dat het morgen eindelijk zover is."

Puzzelen met tijdstippen

Niet alleen moest er een nieuwe visagist komen. De aanstaande bruid en bruidegom schakelen met de DJ, de BABS, de fotograaf en de locatie. "We moeten ze allemaal benaderen om te kijken op welke tijden alles kan."

Maar, linksom of rechtsom, het feest gaat door. "Twee keer verzetten is het wel genoeg", stelt Nathalie. "We kijken er al zo lang naar uit. Je kan het nog wel een keer gaan verzetten, maar het lijkt of je leven dan op pauze komt te staan. Dat willen we gewoon niet. We gaan er gewoon lekker voor en maken er wat moois van."

Extra lange huwelijksnacht

En dus straalt Nathalie morgen in haar prachtige jurk. "Die had ik in februari vorig jaar al uitgezocht. Bijna was ik bang dat ik hem misschien niet meer leuk vond, maar gelukkig vind ik hem nog steeds heel mooi. "

Ondanks alles kan Nathalie er dus ook wel een beetje om lachen. Er blijken zelfs voordelen te kleven aan de hele situatie. "Het feest is om zeven uur afgelopen, dus het wordt een extra lange huwelijksnacht. Verder heb ik een jaartje extra bedenktijd gehad, haha. Maar ik heb me niet bedacht!"