''Deze wordt pittig'': Vollenhove klaar voor jaarlijkse survivalrun

Na een jaar van afwezigheid staat de Kop van Overijssel op de tweede zaterdag van november weer in het teken van 'Veno in the Wetlands’. Morgen gaan 1200 deelnemers de strijd aan tegen de elementen. ''Het mag best koud zijn en regenen, als het maar niet hard waait'', zegt Frank Jansen, voorzitter van Stichting Survivalrun Vollenhove (SSV), terwijl hij op zijn telefoon de laatste weerberichten checkt. Die lijken hem niet te verontrusten.

Twee jaar geleden was de run met name door die harde wind loodzwaar. ''Je komt dan nat uit het water en krijgt meteen een gure windvlaag over je heen. We moesten heel wat deelnemers van het parcours halen om onderkoeling te voorkomen.''

Naast het wedstrijd- en sportelement is het de saamhorigheid wat de run zo mooi maakt. Frank Jansen, voorzitter Stichting Survivalrun Vollenhove

Extra maatregelen

Het grote sportevenement wordt voor de negentiende keer georganiseerd. ''Eigenlijk zouden we dit jaar dus een jubileum te vieren hebben. Helaas moesten ook wij het afblazen vorig jaar. Dat viel ons en de sporters zwaar. We hebben alle runs in het land ontzettend gemist.'' Volgens hem is het erg belangrijk dat het nu door kan gaan. ''Anders is haal je de vaart er compleet uit. Is het bijvoorbeeld maar net de vraag of iedereen betrokken blijft.''

Normaal gesproken verschijnen er vijftienhonderd deelnemers aan de start in Vollenhove. Dat zijn er morgen 1.200. ''Hierdoor hebben we meer ruimte op de diverse locaties en kunnen we de starttijden beter verspreiden over de dag. Gevolg is dat de middellange afstand van 12 kilometer is geschrapt.'' Vanaf 9.30 uur zijn eerst de wedstrijdcategorieën aan de beurt. Daarna is het om 12.20 uur tijd voor de recreanten. De afstanden die worden gelopen zijn 5 en 8 kilometer. Publiek is welkom, maar niet in grote getale.

De parcourscommissie van de Survival Bond Nederland (SBN) bespreekt de uitkomsten van de controle. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

De voorzitter loopt opgewekt richting de eindhindernis. ''Uniek, de eerste keer dat we het zo hebben gebouwd. Normaal gesproken is het daarginds in het water.'' Hierdoor is het start- en finishterrein beter af te sluiten in verband met de controle op het coronatoegangsbewijs. ''Dan wordt dus dit uit de grond gestampt in een paar dagen tijd. Groter en misschien iets moeilijker dan z'n voorganger, want het laatste gedeelte wordt een killer.''

Laatste controle

Vandaag werden de laatste puntjes op de spreekwoordelijke 'i' gezet. Het was een drukte van belang in en rondom het stadje. ''Het organiseren van de run kost veel voorbereiding. We zijn daar een week of zes, meerdere zaterdagen mee zoet.''

Jan Roenhorst van de parcourscommissie van de Survival Bond Nederland (SBN) heeft met zijn collega's de taak om alle hindernissen te controleren op veiligheid. ''Wij gaan het hele land door. Een hindernis moet technisch goed in elkaar zitten. Stel er hangen twintig deelnemers aan, dan komt er flink wat kracht op het materiaal te staan.'' Hoe het 'Venose' parcours erbij ligt? ''Uitstekend. We hadden een paar puntjes, maar die zijn ter plekke opgelost. Je kunt zien dat hier ervaren bouwers aan het werk zijn.''

Dit kun je niet ongetraind doen. Jarmen Harsevoort, Wedstrijdleider 'Veno in the Wetlands’

De kinderen liepen vanmorgen en begin van de middag een eigen run. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Records bij Kidsrun

De dag begon met een Kidsrun voor leerlingen van basischolen Vollenhove, Sint Jansklooster, Marknesse, Steenwijk, Steenwijkerwold, Oldemarkt en Wanneperveen. Dit jaar deed er een recordaantal van 300 kinderen mee. De voorzitter is er blij mee. ''Plezier en lekker bewegen staan voorop. Ik heb al veel talent gezien. Met de toekomst van onze run zit het wel goed.''