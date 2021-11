Honderden feestgangers nemen het er nog snel van in Nieuwleusen: "Al voelt het raar"

Ze had weinig illusies over de persconferentie. "Vanmiddag wisten we al wat ons te wachten stond", zegt Zieleman. "Ze lekken de maatregelen altijd van tevoren, en die blijken altijd te kloppen. Ook nu."

Zes weken geleden zag het er heel anders uit. De organisatie besefte dat de Oranjefeesten voor het tweede jaar niet doorgingen en besloot een 'mini-editie' op poten te zetten. 'Als we een beetje doorpakken, hebben we half november tóch een feest', was de gedachte.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Nog één keer los voor de maatregelen in gaan (Foto: Marcel van Saltbommel)

Dat viel tegen. "Normaalgesproken zijn we het hele jaar bezig met de voorbereiding op de Oranjefeesten, die een hele week duren", zegt Zieleman. "De editie van dit jaar duurt korter, maar is eigenlijk even groot. Je bouwt hetzelfde op."

Max 2000 bezoekers

Bovendien heeft de organisatie een grotere tent geregeld. "Vanwege corona kiezen we voor 75 procent bezetting, maar met de nieuwe tent zitten we alsnog op dezelfde aantallen als anders. Per avond kunnen we een kleine 2000 bezoekers verwelkomen."

Vijftien (jeugd)bestuursleden en een enorme groep vrijwilligers werkten de afgelopen zes weken keihard om alles rond te krijgen. Met een schuin oog hielden ze de besmettingscijfers in de gaten. "We hebben lang gewacht, maar afgelopen weekend gingen de tickets in de verkoop. Binnen een halve dag was de zaterdag uitverkocht."

Kaartverkoop

Ondertussen liepen de besmettingscijfers langzaamaan op, tot vandaag het onvermijdelijke gebeurde en het kabinet nieuwe maatregelen aankondigde. Gelukje voor de organisatie is dat ze pas morgen ingaan. En dus gaan honderden feestgangers vanavond nog één keer uit hun dak.

Is er een run op tickets sinds de persconferentie? "Rond half acht heb ik voor het laatst gekeken, toen was er geen piek", zegt Zieleman. "Ja, er zijn nog tickets, omdat sommige mensen hun kaartje hebben teruggegeven. We maken er een mooie avond van, maar gebruiken ons gezonde verstand."