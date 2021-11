Deventer Ziekenhuis blij met 'versnellen boosterprik'

Dat de besmettingen in rap tempo oplopen en daardoor de druk op de zorg weer toeneemt, daar is ze alles behalve blij mee. Toch geeft de boodschap die Mark Rutte gisteravond deed over de boosterprikken haar een goed gevoel. Desiree Creemers, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis, heeft haar ziekenhuis er al helemaal op voorbereid.

"We hadden er al een beetje op gerekend dat er een boosterprik zou komen. Ook landelijk kwamen die signalen al binnen. We hebben dus direct onze prikteams weer opgetuigd en die staan nu letterlijk klaar om te beginnen", aldus Creemers. Ook roept ze mensen op die zich nog niet hebben laten vaccineren, om dat alsnog te doen

Het is echt een goed vaccin, laat daar geen twijfel over bestaan Ziekenhuisbestuurder Desiree Creemers

Gemengde gevoelens

Toch heeft Creemers met dubbele gevoelens naar de oplopende cijfers gekeken. "Het zit vooral in het gedrag van de mens. Als iedereen zich aan de regels had gehouden, waren besmettingen niet zo hoog opgelopen." Toch heeft ze ook wel begrip voor de kritiek op de nieuwe maatregelen: "We zijn als zorgmedewerkers blij dat er wordt ingegrepen. Ook wij hebben weer operaties moeten afzeggen. Maar tegelijk is het jammer dat het weer moet. En we begrijpen de frustratie bij ondernemers heel goed."

Zelf heeft Creemers geprobeerd haar ziekenhuis zo goed als mogelijk voor te bereiden op de nieuwe piek: 'We hebben extra personeel aangetrokken, maar toch is het niet genoeg gebleken.'

Dat er ondertussen wel gewoon feesten worden gehouden ziet Creemers met gemengde gevoelens aan. 'We zien in de ziekenhuis natuurlijk meer ongezond gedrag voorbij komen. Maar zuur is het het wel, deze piek was niet nodig geweest'.