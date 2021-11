Sinterklaas in meerdere dorpen en steden feestelijk onthaald; drukte alom!

Zo is er in Borne normaal gesproken een uur durende show, een grote intocht, markten en spellen. Dat is dit jaar een stuk soberder. "In 2020 was er helemaal geen intocht, toen hebben we een video met de burgemeester opgenomen zodat de kinderen wel konden zien hoe Sinterklaas in Borne was aangekomen", zegt Pim Demmer van de organisatie in Borne. "Dit jaar is er een korte route en geen grote show. Wel hebben we een livestream opgezet, zodat iedereen uit het dorp ook vanuit huis kan meekijken naar de intocht."

Toch was er veel publiek bij de intocht aanwezig. De anderhalve meter afstand bleek op veel plekken niet mogelijk.

Drukte in Borne (Foto: RTV Oost)

Enschede

Ook in Enschede grote drukte:

Drukte op de Oude Markt in Eschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Hengelo

In Hengelo stonden ze minder op een kluitje. Er was bij het station een lint van ouders met kinderen die stonden te drommen om Sinterklaas te zien:

Intocht in Hengelo (Foto: Jordi)

Den Ham

Sint legt 'per boot' lange route af door de straten van Den Ham (Foto: News United / Floris Kayim)

Naast Borne, Hengelo en Enschede werd Den Ham niet overgeslagen door de goedheiligman. Onder begeleiding van Harmonie Juliana ging Sint er door de straten. Middenstandsvereniging Ondernemend Den Ham, die het kinderfeest organiseerde koos bewust voor een lange route, zodat het publiek alle ruimte had en zich goed aan de anderhalve meter kon houden.