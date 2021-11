DJ Radical Redemption baalt van nieuwe coronamaatregelen: "Waar is de menselijkheid?"

Het hing al in de lucht dus toen het vrijdagavond werd uitgesproken was hij er dus niet verbaasd over. Joey van Ingen, beter bekend als DJ Radical Redemption, hoorde de boodschap over de nieuwe lockdown dan ook gelaten aan. De Hengeloër heeft het geluk dat het merendeel van zijn optredens in het buitenland zijn. Toch moest ook hij een optreden afzeggen: "Komende zaterdag had ik nog een optreden staan. Die gaat nu niet door. Maar het merendeel kan gelukkig wel doorgaan."

Begrip voor de maatregelen heeft hij niet. "Het is zwabberbeleid. Dan weer dit, dan weer dat. Het laat zien dat ze incompetent zijn. En al die maatregelen moeten binnen een paar uur worden doorgevoerd. Hebben ze enig idee wat dat betekent? Weken, maanden ben je bezig met de voorbereidingen voor een event. En dan moet je alles in een paar uur aanpassen of afgelasten. Dat is niet te doen. Waar is de menselijkheid en de empathie in dit hele beleid?" briest hij.

'Het probleem zit in de zorg'

De DJ heeft met eigen ogen gezien, wat de impact van het virus is. "Drie maanden geleden is mijn vader overleden. Toen hebben we gezien hoe hard er wordt gewerkt in de zorg en hoe belangrijk goede zorg is. Het kabinet moet daar in investeren. Het probleem is namelijk niet het virus, maar het capaciteitstekort in de ziekenhuizen. En wat heeft het kabinet gedaan om dat op te lossen? Helemaal niks."

Hij gaat verder: "Mijn moeder (Marga Bult- red) is teruggekeerd in de zorg. Ik heb via haar gezien hoe weinig er voor de zorg wordt gedaan. Kom met geld over de brug, laat zien dat je het personeel waardeert en betaal ze goed. Wees niet zo krenterig en weiger zelfs de cao verhoging." Ook over het nieuws van vorige week, dat het kabinet duizenden ongebruikte mondkapjes heeft moeten weggooien, kan hij zich boos maken: "Dat is toch om te huilen! Kom met een lange termijnoplossing, want we kunnen toch niet tot 2040 elke winter dit soort maatregelen opleggen."