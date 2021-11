Voormalig lobbyist voor de regio's Overijssel en Gelderland Ed Figee overleden

Figee was journalist voor hij in Den Haag als lobbyist de belangen van de regio vertegenwoordigde. Nadat hij was gestopt als lobbyist promoveerde hij aan de Universiteit Twente. Hij deed onderzoek naar belangenbehartiging op regionaal en decentraal niveau. Ook was hij in de gemeente Enschede voorzitter van de Rekenkamer.

'Lagere overheden'

Figee had een diepe overtuiging dat de decentrale overheden hard nodig zijn om het beleid bij mensen te krijgen. Daar werd vanuit Den Haag nogal eens laatdunkend over gedaan. De term 'lagere overheden' als het om de provinciale en gemeentelijke overheid gaat was wat hem betreft dan ook slecht gekozen, zei hij in 2019 bij RTV Oost een week na zijn promotie aan de UT: