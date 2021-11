Horeca in Zwolle protesteert massaal, maar houdt zich toch aan sluitingstijd

De horecaondernemers zijn vooral boos over de onduidelijkheid die er is over de compensatie. Ze willen dat de omzet die ze mislopen volledig gecompenseerd wordt. Ook kunnen ze zich niet vinden in de verplichte sluitingstijd van acht uur.

Even na acht uur verzamelden enkele honderden demonstranten zich op de Nieuwe Markt met spandoeken, pannen en pollepels. Onder hen zo'n twintig tot dertig horecaondernemers. Samen met andere tegenstanders van de vervroegde sluitingstijd zorgden ze voor een lawaaiprotest.

Rond half negen stroomde het plein weer leeg, evenals de meeste cafés. Uiteindelijk besloten de kroegen zich toch aan de sluitingstijd te houden. In een enkel café gaat de avond nog door met de bezoekers die al binnen waren, maar nieuwe gasten worden nergens meer binnengelaten.

Het protest verliep in een goede sfeer. Enkel een klein groepje jongeren zorgde even voor overlast met vuurwerk, maar zij vertrokken vrij snel weer.

Enschede ook rustig

Vanuit Enschede klonken eerder vandaag ook geluiden dat horecaondernemers zich niet aan de nieuwe sluitingstijd zouden gaan houden. Stipt om acht uur hadden echter alle cafés de deuren gesloten en iedereen verliet zonder problemen de terrassen.

“Om half acht hebben we het laatste rondje gedaan en om acht uur ging de deur op slot", vertelt Joris Eleveld van Grand Caffe Novi aan de Oude Markt. "We hebben hierdoor wel het gevoel dat we nu niet echt kunnen doen waar we goed in zijn, dat is gastvrij zijn."

Leeg terras in Enschede (Foto: RTV Oost / Emiel Houben)

Eén van de gasten die nog snel het laatste glas wijn opdrinkt beaamt dat. “Je zit nu op je klokje te kijken omdat je vroeg weg moet. Je zit je te haasten, dat is niet lekker, niet ontspannen. Maar ik begrijp de maatregel wel, we moeten hiermee dealen. Het is te hopen dat dit snel voorbij is."

"Ik snap het signaal van protesterende horeca die open willen blijven, maar wij doen daar niet aan mee", zegt Eleveld. "Voor ons betekent deze vroege sluiting zo’n vijftig procent omzetderving. We zullen heel hard terug moeten schakelen. We hopen dat er steun komt vanuit de overheid, want zonder die steun kunnen wij onze exploitatie niet gezond maken.”

'Gasten komen eerder'

Jordi van Wageningen van café brasserie De Kater zag dat de gasten vandaag eerder binnen kwamen. “Je merkt echt dat de mensen nu uiterlijk om half zeven komen om nog anderhalf uur te kunnen dineren. Na zeven uur gaat het snel bergafwaarts. Wij gaan wel stipt om acht uur dicht. We houden ons aan de regels, zo hopen we dat het dan zo snel mogelijk weer verder open gaat.”

Twee dames die van het terras lopen hebben ook begrip voor de strenge maatregelen, maar kregen er in het restaurant wel een raar gevoel van. “Ik heb het idee dat ik weer 18 ben, toen moest ik ook de kroeg uit als de lampen aan gingen. Maar dan was het vier uur 's nachts, nu acht uur 's avonds. Bij binnenkomst om kwart voor zeven kregen we al te horen dat we binnen twintig minuten moesten bestellen en snel moesten eten. Toen we het eten kregen, hoorden we al hoe laat we weg moesten zijn. Het is heel raar.”

'Inloop tot 20 uur-model'

Intussen heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vandaag in een spoedoverleg met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ervoor gepleit gasten langer in de horecagelegenheden te laten verblijven, mits zij voor acht uur zijn binnengekomen.

De belangenorganisatie zegt in een verklaring op de website van KHN volgende week met Grapperhaus en minister Stef Blok (Economische Zaken) in een nieuwe spoedbijeenkomst dit 'inloop tot 20 uur-model' te willen bespreken.

"Gasten die dan binnen zijn, mogen zo lang blijven als de oorspronkelijke sluitingstijd", zo wil KHN in het gesprek naar voren brengen. "Deze methode brengt niet meer vervoersbewegingen met zich mee en voorkomt het zogenaamde kroeghoppen waar het OMT bang voor is."