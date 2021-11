Apollo moeizaam langs Set-Up'65, zege Zwolle en dubbele nederlaag Ravijn tegen De Zaan

In de zaal stonden er vanavond voor de Overijsselse clubs wedstrijden op het programma in de Eredivisie volleybal en waterpolo. Hieronder een overzicht van de resultaten.

De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne hadden veel moeite met Set-Up'65, dat nog geen duel wist te winnen. In Ootmarsum werd het 2-3. Regio Zwolle won het vijfde duel van het seizoen. VV Utrecht werd met 3-1 verslagen. Eurosped zou morgen in actie komen, maar het duel bij Peelpush is vanwege corona uitgesteld. Dit is nu de stand in de Eredivisie.

Het Ravijn

De mannen en vrouwen van Het Ravijn uit Nijverdal gingen allebei in eigen huis onderuit tegen De Zaan. Bij de mannen was het een topper en die ging met één punt verschil naar de gasten: 10-11. Bij de vrouwen was het verschil groter. Daar won De Zaan met 15-8.