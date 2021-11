Zwolse horeca claimt toezegging volledige compensatie, burgemeester Snijders ontkent

Eerder op de avond zou Snijders van demissionair minister Ferd Grapperhaus de bevestiging hebben gekregen van de volledige compensatie. Daarop besloten de Zwolse horecaondernemers om zich te houden aan de vervroegde sluitingstijd. Eerder vandaag dreigden ze nog die te gaan negeren.

Navraag bij burgemeester Snijders leert echter dat de volledige compensatie nog niet definitief is. "Koninklijke Horeca Nederland en de minister praten daar dinsdag verder over. Ik ga daar als burgemeester van Zwolle niet over. Ik heb wel aangegeven de zorgen van de Zwolse horecaondernemers over te brengen."

Ook een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland ontkent dat er een deal is over volledige compensatie.

'Pannen en pollepels binnen handbereik'

Pieter Blaauwhof, initiatiefnemer van het Zwolse horecaprotest, gaat er wel vanuit dat de misgelopen omzet volledig gecompenseerd wordt. "Na dat gesprek met Snijders hebben we besloten om ons vanavond aan de regels te houden. We zijn hier heel blij mee en het is goed dat we ons zo hebben laten horen."

"Als het goed is komt maandag of dinsdag de bevestiging", verwacht Blaauwhof. "En zo niet, dan liggen de pannen en pollepels binnen handbereik. Dan staan we er volgende week weer."