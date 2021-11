FC Twente Vrouwen wint dankzij doelpunt in blessuretijd topper van Ajax

FC Twente Vrouwen heeft zondagmiddag de topper van Ajax gewonnen. De ploeg van trainer Robert de Pauw was in een lege Grolsch Veste lange tijd op weg naar een overwinning, maar vlak voor tijd kwamen de Amsterdammers langszij. Toch bleven de drie punten in Enschede door een doelpunt in blessuretijd van Kerstin Casparij. Door de overwinning stijgt de thuisploeg naar de tweede plek op de ranglijst, met een punt achterstand op koploper Feyenoord.

De eerste kans was voor Ajax, maar na een klein kwartier spelen kwam de thuisploeg op voorsprong. Renate Jansen kopte eerst nog op de lat, maar uit de daaropvolgende hoekschop schoot Jansen de bal fraai raak: 1-0. Stefanie van der Gragt was in het vervolg van de eerste helft dichtbij de gelijkmaker, maar de international van Oranje kon van dichtbij het net niet vinden. Ook Sherida Spitse waagde een poging om de gelijkmaker op het bord te zetten. De oud-speelster van FC Twente schoot echter op de buitenkant van de paal.

Knotsgekke slotfase

Vlak na rust verdubbelde Fenna Kalma de voorsprong. De spits van FC Twente kreeg de bal van Kayleigh van Dooren, draaide vervolgens goed weg en scoorde alweer haar veertiende doelpunt van het seizoen. Nadat Caitlin Dijkstra twintig minuten voor tijd al de aansluitingstreffer voorkwam door een schot van Romee Leuchter van de lijn te halen, was het even later wel raak. Leuchter kon alleen op keepster Daphne van Domselaar af en maakte er 2-1 van. Een kleine tien minuten voor tijd ging het helemaal mis voor de thuisploeg. Van Dooren kreeg de bal ongelukkig en via keepster Van Domselaar op de hand en kreeg rood. De daaropvolgende penalty werd vervolgens benut door Leuchter en zo kwamen de bezoekers weer langszij: 2-2. Toch bleven de drie punten in Enschede. Kalma gaf fraai mee aan Kerstin Casparij en die schoot vervolgens knap raak.