IN BEELD: Zo sloot de horeca in Overijssel gisteravond onder protest

In de ene stad veel lawaai, aan de andere kant van de provincie was het vooral stil. De verplichte horecasluiting van acht uur 's avonds riep zaterdagavond gemengde gevoelens op. Sommige cafébezoekers hebben begrip voor de aanscherping, anderen vinden het onterecht dat de horeca opnieuw zwaar wordt gedupeerd.

In Zwolle werd door honderden mensen geprotesteerd tegen de verscherpte coronamaatregelen in de horeca. Horecapersoneel en medestanders gingen gewapend met pannen, pollepels en een groot spandoek de straat op voor een lawaaiprotest. Sommige kroegen bleven daar ook langer open dan acht uur.

"Wij willen met dit protest bereiken dat we honderd procent gecompenseerd worden voor alle schade die we hierdoor oplopen", vertelt Michelle Hanekamp van Ensemble Gastro & Bar. "We willen hiermee duidelijk maken dat ons kookpunt is bereikt en voor ons de maat ook echt vol is."

Enschede stil

In Enschede was er gisteravond geen protest. Daar was het na zeven uur al een stuk rustiger dan gebruikelijk op de Oude Markt. Terrassen waren amper bezet en de gasten die er wel waren, verlieten al voor de verplichte sluitingstijd de cafés en restaurants. "Het is vanavond niet echt ontspannen", zegt één van de gasten bij restaurant NOVI op de Oude Markt. "Je zit nu de hele tijd op je klokje te kijken omdat je op tijd weg moet. Je zit je te haasten, dat is niet lekker. Maar ik begrijp de maatregelen wel. Het is een gegeven en we moeten hier met z'n allen mee dealen. "

Dat ze in Enschede niet luidkeels protesteren, betekent niet dat ze niet balen van de maatregelen. "We kunnen nu helaas niet doen waar we goed in zijn, en dat is gastvrij zijn", vertelt Joris Eleveld van NOVI. "De avonduren zijn onze mooiste uren, we gaan waarschijnlijk wel vijftig procent van de omzet missen. Op basis daarvan zullen we heel snel terug moeten schakelen."

Compensatie

Via de Zwolse horeca-appgroep ging gisteravond al snel het verhaal rond dat het lawaaiprotest in de stad effect had gehad, want de horeca zou volledig worden gecompenseerd. Burgemeester Snijders nuanceerde dat verhaal later op de avond, want daarover wordt pas dinsdagavond gesproken met demissionair minister Grapperhaus.