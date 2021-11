Trainer Geerco Holtkamp na zinderende penaltyreeks: "Dit was wel een bizar einde van de wedstrijd"

Zaterdagmiddag gebeurde er iets heel bijzonders in Zutphen. Wat een normale wedstrijd leek te zijn in de districtsbeker tussen de junioren van FC Zutphen Onder 17 en Sparta Enschede Onder 17, werd een zinderende penaltyreeks, waar maar geen einde aan kwam.

Na liefst 66 genomen penalty's won FC Zutphen Onder 17 het duel. De strafschoppenserie duurde veel langer dan ooit in professionele voetbalwedstrijd is voorgekomen. In 2005 kwamen KK Palace en The Civics tot liefst 48 pogingen vanaf elf meter om een winnaar te bepalen in een Namibische bekerwedstrijd, maar dat zijn er dus beduidend minder dan de wedstrijd in Zutphen.

In de wedstrijd ook al een penalty

Trainer Geerco Holtkamp van Sparta Enschede beleefde zaterdag een bijzondere middag in Zutphen. Toch leek het er lange tijd niet op dat de wedstrijd als record de boeken in ging. "We stonden bij rust 2-0 achter, het werd 2-2 en drie minuten voor tijd kregen we ook een strafschop, maar die misten we. Toen kwamen we in de penaltyserie. Dat heeft iedereen wel eens eerder meegemaakt, maar dit was wel een bizar einde van de wedstrijd", vertelde Holtkamp.

Niet op getraind

Van de 66 penalty's miste Sparta Enschede er drie en FC Zutphen twee. "Mensen vroegen, heb je dan niet geoefend op penalty's? Ik zei, nou dat hoefden we niet, want als je er van de 33 maar drie mist, dan doe je het wel aardig. Wat dat betreft hebben we het goed gedaan", aldus de trainer van Sparta Enschede

Spanning was er af

Doordat er zoveel penalty's aan te pas moesten komen, kwamen spelers meerdere keren aan de beurt om een penalty te nemen. "Iedereen was twee keer geweest en op een gegeven moment is de spanning er wel een beetje af. Het was gewoon wachten op wie er een keer ging missen en dat waren wij helaas."

Derde helft

Normaal gesproken speelt de derde helft zich af in de plaatselijke kantine. Zaterdagmiddag speelde deze zich echter nog af op het voetbalveld. "De penaltyserie duurde net zo lang als de tweede helft, ik geloof drie kwartier. Dit was een hele aparte ervaring, waar je van tevoren niet van uitgaat."

Wedstrijd zelf

Door de bizarre penaltyreeks heeft eigenlijk niemand het meer over de wedstrijd. Toch kijkt Holtkamp daar met met gemengde gevoelens op terug. "We speelden een hele slechte eerste helft, waarin we dus 2-0 achter kwamen. De tweede helft was in ieder geval al een stuk beter en daarin kwamen we dus gelijk, met kansen op 2-3. Dan is het wel heel zuur dat je verliest. Als je de penaltyserie wint, dan vergeet iedereen bijna de wedstrijd."