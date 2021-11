Man (38) opgepakt voor betrokkenheid bij moord op Daan Mellée

Agenten hebben meerdere woningen aan de Beneluxlaan doorzocht. "Maar verder is het rustig in de straat", zegt verslaggever Leroy Vugteveen. "In één portiekwoning is nog bedrijvigheid. De rolgordijnen zijn naar beneden, dus je kunt niet goed zien wat er gebeurt."

Daan Mellée (26 jaar) werd op 2 juli 2018 doodgeschoten in het huis dat hij bewoonde aan Het Oosterveld in Enschede. Hij woonde er samen met zijn vriendin, die verdachte is in de moordzaak.

Verdachten

Naast haar is er nog een verdachte, die samen met de vriendin op de ochtend van de fatale dag in het huis is geweest. Naast deze twee hoofdverdachten zijn er nog meerdere 'persons of interest', zoals de politie ze noemt. Het is niet duidelijk of de opgepakte man al langer verdachte was in de zaak.

Tekst gaat verder onder de tweet

Wat precies tot de doorbraak heeft geleid, is niet bekend. Een duikteam van de politie kamde de Wesselerbrinkvijver afgelopen september meerdere keren uit. Specialisten zochten naar het wapen waarmee Mellée is vermoord. Voor zover bekend waren de zoekacties zonder succes.

'Daan gaat eraan'

Op de avond voor de moord had Mellée voor de zoveelste keer ruzie met zijn vriendin, in het centrum van Enschede. De ruzie ging hoogstwaarschijnlijk over drugs; Mellée was net afgekickt, maar zijn vriendin wilde een nieuwe voorraad halen.

Daarover werd hij volgens getuigen zo nijdig dat hij een tand uit haar mond sloeg. De vriendin riep omstanders vervolgens dat zij hem "dood ging maken." Die bedreiging heeft ze die nacht vaker geuit, zeggen verschillende getuigen.

Luister hier onze podcast over de moord op Daan Mellée.