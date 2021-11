Verdachte in moordzaak Daan Mellée blijkt kennis van slachtoffer

Daan Mellée werd in de zomer van 2018 doodgeschoten in de woning van zijn vriendin Debby aan het Oosterveld. Kort na de moord werden al twee mannen gearresteerd en ook Debby is enige tijd aangehouden geweest.

Debby geldt tot op de dag van vandaag nog altijd als verdachte in deze zaak. Daarnaast waren er meerdere personen die de recherche zag als 'person of interest'.

'Person of interest'

D.V. die vanochtend van zijn bed werd gelicht, gold als een van deze 'persons of interest', zo melden meerdere bronnen.

De man dook ook al eens op in het moordonderzoek naar Joey Moes. V. werd destijds genoemd als vermeende wapenleverancier, maar is nooit veroordeeld.

Flatbewoners opgeschrikt

In de flat van V. aan de Beneluxlaan in de wijk Boswinkel wordt met verbijstering gereageerd op de aanhouding. Een flatbewoner, die anoniem wil blijven, werd vanochtend wakker toen de politie met grof geweld de deur van V.'s appartement inbeukte. "Dat gaf een enorm kabaal. We zijn dit heerschap eerlijk gezegd liever kwijt dan rijk. Hij zorgde al een tijdje voor overlast. Vooral 's nachts kwamen er voortdurend mensen bij hem over de vloer. Met meerdere flatbewoners hebben we al eens een brief naar woningcorporatie Domijn gestuurd om hem uit zijn flat te krijgen, maar dat leverde niets op. Eerlijk gezegd vermoedden we dat onze buurman drugsdealer is, maar dat hij nu opduikt in een moordonderzoek, daar kijken we toch van op."

Op dit moment zoeken experts naar forensische sporen in het appartementje aan de Beneluxlaan. Ook andere appartementen worden doorzocht. Rechercheurs komen met kratten met spullen de flat uit. Ook zijn een Citroën en een grijsgetinte Renault onderzocht.

De opengebroken deur van het appartement aan de Beneluxlaan, als stille getuige van de aanhouding vanochtend van bewoner D.V. (Foto: RTV Oost)

Opgelucht

De ouders van Daan Mellée reageren opgelucht op de aanhouding. Moeder Yvonne werd vanochtend vroeg - kort nadat de politie het appartement binnenviel - ingeseind dat er een aanhouding zou volgen. "Jarenlang ben je bezig om dit een plekje te geven. En dat lukt deels. Tegelijk hoop je dat ze een boef weten te vinden. Omdat het anders een cold-casezaak wordt. Maar als het dan zover is, staat je leven ineens weer helemaal op de kop", aldus Yvonne vanochtend in een eerste reactie.

Vader Joop is eveneens totaal verrast door de aanhouding: "Het voelt alsof je van iemand die op sterven ligt, weet dat hij gaat sterven. Maar als het dan eenmaal zover is, komt het toch plotseling."

Fatale avond

De ouders zeggen vooral te hopen dat ze nu eindelijk meer komen te weten over wat er die fatale avond exact is gebeurd. Bekend is dat Daan en Debby samen met vrienden een barbecue hielden, die eindigde in een knallende ruzie. De volgende ochtend werd in de woning het ontzielde lichaam van Daan gevonden.

Reactie vriend

Nadat hij hoorde van de aanhouding is een van Daans beste vrienden meteen naar de Beneluxlaan gegaan omdat hij met eigen ogen wilde zien wat daar gebeurde. Hij heeft vervolgens foto’s van de politieactie door geappt naar de ouders van Daan.

De vriend, die anoniem wil blijven: “Ik kwam hier bijna iedere dag langs. Ik heb namelijk een vriend die hier om de hoek woont. Het is dan toch wel een merkwaardig gevoel dat ik nu weet dat hier de man woont die verdacht wordt van de moord op een van mijn beste vrienden. Ik sta hier al een tijdje en sta te rillen van de kou, maar van binnen voel ik me warm.”

Ook in deze flat werd in het onderzoek naar de moord op Daan Mellée vanochtend een inval gedaan. (Foto: RTV Oost)

Knipperlichtrelatie

Debby G. en haar vriend Daan Mellée hadden een knipperlichtrelatie en de avond voor de moord hadden ze nog hoogoplopende ruzie over drugs. Daan was juist afgekickt en wilde met een schone lei verder. Naar verluidt wilde Debby een nieuwe voorraad halen. Vervolgens zou ze hem met de dood hebben bedreigd.

Vijver doorzocht

Recent nog werden een vijver in de wijk Wesselerbrink doorzocht. De zoekactie volgde nadat een getuige de recherche had verteld hoe hij had gezien dat een verdacht persoon het vermeende wapen in de vijver zou hebben gegooid. Voor zover bekend leverden deze zoekacties niets op.

