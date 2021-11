Rustig op de weg, rustig op kantoor: Overijssel lijkt weer meer thuis te werken

Waar voor de uitbraak van corona op het provinciehuis in Zwolle op een drukke maandag wel achthonderd tot duizend mensen rondliepen, is het er vanmorgen bijzonder rustig. In het provinciehuis wordt het dringende verzoek van demissionair premier Mark Rutte om zoveel mogelijk thuis te werken massaal opgevolgd. Vandaag zijn er nog geen honderd mensen binnen. Alleen mensen die ook echt in het provinciehuis moeten zijn. Ook op de weg is het rustiger, meldt de ANWB.

Het bedrijfsrestaurant van het provinciehuis ligt er verlaten bij. Waar normaal ambtenaren hun eerste kopje koffie van de dag scoren, zijn nu slechts een paar restaurantmedewerkers aan het werk. "We zijn gesloten", zegt één van hen. "Er komt niemand, we mogen niet open." Toch wordt er gewerkt. Alles wordt opgeruimd en de bederfelijke goederen worden gecontroleerd. "We doen een datumcheck, hopelijk blijft alles nog goed."

Koffie wordt er voorlopig niet gezet in het bedrijfsrestaurant. "Vandaag voor ons, maar meer niet", aldus de medewerkster.

Dat de oproep van Rutte, die volgde op de explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen, niet alleen in het provinciehuis is opgevolgd, heeft ook de ANWB gemerkt. "Het was vanmorgen minder druk dan anders op de weg", aldus een medewerker van ANWB Verkeersinformatie. "Om tien voor acht vanmorgen stond er landelijk nog geen honderd kilometer file. Dat is normaal driehonderd kilometer."

"Die landelijke rust, was ook te zien in Overijssel." Vanmorgen was er alleen op de N36 sprake van langzaam rijdend verkeer.

"Dit is echt heel raar", zegt Cees Timmer van de provincie Overijssel. Hoewel ook op het provinciehuis natuurlijk al wel eerder thuis is gewerkt vanwege corona. "We zijn het wel gewend omdat het vaker is voorgekomen, maar het voelt heel leeg", zegt Timmer, terwijl hij uitkijkt over de parkeerplaats voor het provinciehuis. Een stuk of vijftien auto's staan er. "En daar zitten ook nog aannemers bij voor onderhoudswerkzaamheden, want dat moet doorgaan."

Wat het gevoel van leegte extra versterkt, is dat maandag normaal gesproken een drukke dag is. "Maandag is vergaderdag", legt Timmer uit. "Er zijn dan overleggen met gedeputeerden over keuzes en beslissingen die gemaakt moeten worden. Dan kom je veel mensen tegen." Die overleggen gaan gewoon door, maar nu vanuit huis.

Op de zolderverdieping van haar woning in Zwolle heeft Ingrid Heijman, woordvoerder bij de provincie Overijssel, een prima thuiswerkplek gecreëerd. Maar in de hoek staat ook nog wel een strijkijzer. Een hybride ruimte noemt Heijman haar thuiskantoor. "Ik werk hier overdag, maar 's ochtends sta ik hier ook de overhemden te strijken."

Omdat ze een volwaardige werkplek heeft, kan Heijman heel goed vanuit huis haar werk doen, vindt ze. "Maar het echte contact met collega's is natuurlijk onvervangbaar. Dat is digitaal echt heel anders."

Heijman verwacht dat thuiswerken niet meer weg te denken zal zijn in de toekomst. "We gaan toe naar een hybride manier van werken. Deels thuiswerken, maar ook met collega's op kantoor. Hoe dat er precies uit gaan zien, moeten we nog zien. Maar thuiswerken gaat niet meer weg. Dat geloof ik wel."

Haar thuiswerkplek vertoont veel overeenkomsten met de werkplek op het provinciehuis. "Ik heb een bureau en een stoel van mijn werkgever gekregen. Ik heb een groot beeldscherm en een laptop. Alles wat ik op kantoor ook heb, dus ik kan hier prima werken."

Alles went, weet ook Cees Timmer uit ervaring. Vanaf het begin van de corona-uitbraak hebben medewerkers van de provincie thuisgewerkt. Een deel van de werknemers werkte nog steeds thuis toen Rutte vrijdag met zijn dringende advies kwam. "We hadden een bezetting van zo'n dertig procent. Voor werknemers die bijvoorbeeld in Enschede of Deventer werken, is het ook wel fijn dat ze die reistijd niet hebben."

Tegelijkertijd moeten thuiswerkers tegen zichzelf in bescherming genomen worden, vindt Timmer. "Wij merken dat mensen thuis harder werken. Ik weet niet of het effectiever is, maar mensen plakken meer overleggen achter elkaar en werken ook langer door. Dat is wel een punt van zorg voor ons. Mensen moeten wel een goede balans zien te vinden tussen werk en privé. Dat is ook heel belangrijk."

Woordvoerder Ingrid Heijman is het eens met haar collega in het provinciehuis in Zwolle. "Je moet wel echt je pauzes aanhouden, want anders blijf je doorgaan. Omdat het ook gewoon kan. Er zijn geen collega's die mij vragen of ik even mee ga lunchen. Daar moet je zelf echt alert op zijn."

Over haar productiviteit heeft Heijman thuis niets te klagen. "Ik ben thuis misschien nog wel productiever dan op kantoor. Ik heb hier geen afleiding van collega's dus dan kan ik lekker focussen."

Haar man werkt ook thuis, wat Heijman gewoon wel gezellig vindt. De kinderen gaan naar school. "Dat is wel fijn want anders wordt thuiswerken wel heel erg ingewikkeld, hebben we tijdens de eerste lockdown gemerkt."