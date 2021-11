Afghaanse UT-onderzoeker na maanden herenigd met familie: "Eindelijk rust"

Eindelijk rust voor de Afghaanse UT-onderzoeker Said Elias Rahimi. Zijn moeder en broer zijn weggekomen uit de Afghaanse hoofdstad Kabul en zijn nu in Duitsland. Na maanden onzekerheid kon hij ze vorige week weer in zijn armen sluiten.

Said belt vanuit het huis van zijn zus in de deelstaat Brandenburg, waar de hele familie nu samen is. Hij klinkt relaxt. Dat was in augustus wel anders, toen hij zich grote zorgen maakte over zijn moeder en broer. Toen had hij sporadisch telefonisch contact en konden zijn naasten geen kant op. "De verbinding is heel slecht, dus we konden niet zoveel zeggen. Ik hoop dat ze snel weg kunnen", zei hij toen.

Situatie verslechtert

In de weken daarna is er af en toe contact. In september laat hij weten dat de situatie in Afghanistan verslechtert. De banken geven geen geld meer en 'de terroristen gooien mensen die protesteren in de gevangenis.' De zorgen van Said bleven onverminderd groot; zijn moeder en broer konden nog altijd niet weg.

Duitse ambassade

Het lukt de twee uiteindelijk naar buurland Pakistan te vluchten. Daar krijgen ze hulp van de Duitse ambasade, waarna ze naar dat land kunnen vliegen. Een dag na aankomst sluit de in Enschede wonende en werkende Said zijn moeder en broer in de armen. "We got relaxed after months", schrijft hij bij de foto waar ze met z'n drieën op staan.

De situatie in het land is nog altijd vreselijk Said Elias Rahimi

Later deze week komt Said weer naar Enschede om weer aan het werk te gaan. Zijn broer en moeder mogen Duitsland voorlopig niet uit, in afwachting van het afwikkelen van formaliteiten. Ondertussen zet zijn moeder zich in voor andere vrouwen in het land, die ze met hulp van instanties in veiligheid wil brengen.

'Nog altijd vreselijk'

"De situatie in het land is nog altijd vreselijk", zegt Said. "De taliban moorden en gooien mensen in de gevangenis. Ik ben zo blij dat mijn familie er weg is." Maar over de toekomst van het land was hij in augustus al somber. "Ik heb op dit moment geen hoop voor Afghanistan. De komende jaren zal het een verschrikkelijke situatie zijn daar. Ik hoop het beste voor alle mensen die wachten op een betere toekomst."