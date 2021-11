Factcheck: weerde Zwolle ongevaccineerden bij de intocht van Sinterklaas?

Vele honderden retweets, boze reacties, verontwaardiging alom over de foto, met burgemeester Peter Snijders van Zwolle als kop van Jut. "Fight!", twitterde Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet, in een bericht waarin hij de foto met het kind met zijn volgers deelt. Ook PVV-Statenlid Joeri Pool is boos. Hij spreekt er - op basis van wérkelijk Zwolse foto's - 'schande' van dat de gemeente Zwolle via zwarte schermen het uitzicht op de intocht ontnam. Hij wil daarover opheldering van het provinciebestuur.

Geen Zwolse foto

De bewuste foto van een kind dat voor een hek met wit zeil staat, is om te beginnen niet in Zwolle genomen maar in Rotterdam. Dit ontdekte onder meer Nieuwsuur verslaggever Rudy Bouwma al vrij snel, en plaatste dit op Twitter.





Een check via Google Maps bevestigt dit. De foto is genomen vanaf de Erasmusbrug met uitzicht op het Willemsplein in Rotterdam.

Hier ongeveer op de Erasmusbrug is de foto genomen van het kind in Piet-kostuum. (Foto: Google Streetview)

Het gebouw op de achtergrond is het Thon Hotel in Rotterdam.

Dit is het gebouw waar het kind tussen het hek door naar kijkt: Thon Hotels op het Willemsplein in Rotterdam (Foto: Google Streetview)

Wat we op de foto met het kind in Piet-kostuum zien, is de afzetting in Rotterdam op de Erasmusbrug, die daar om veiligheidsredenen altijd staat bij grote evenementen. Wel was er in Rotterdam sprake van een check op de QR-code voor mensen die het festivalterrein op wilden. Het ging hier om de gangbare QR, die geldig is als je getest bent, genezen van corona of gevaccineerd bent. Van een vaccinatieplicht was dus ook in Rotterdam geen sprake.

Wel afzettingen in Zwolle

In Zwolle was een zelfde check van kracht. De intocht had 5000 gratis kaarten voor wie de intocht van dichtbij wilde zien. Hiervoor werd ook hier gecontroleerd op de gebruikelijke QR-code, die geldig is als je ofwel negatief getest bent, ofwel genezen van corona ofwel gevaccineerd bent.

Ook in Zwolle was sprake van afzetting op sommige plaatsen. Maar was er ook, zoals op social media werd gedeeld, sprake van bewust aan het zicht onttrekken van de intocht voor mensen die geen QR-code konden laten zien?

Als we naar foto's kijken, zien we inderdaad op plekken zwarte hekken staan. Maar zeker niet langs de hele route en een paar meter verder is vrij zicht.

Wel is het zo, dat zelfs als je om deze afzettingen heen keek, niet veel kon zien van wat er op het festivalterrein gebeurde. Daarvoor is de afstand te groot. Het enige wat vanaf de kade zichtbaar was, was het langsvaren van de boot.

Hoewel op sommige plekken zwarte schermen stonden, was er geen sprake van dat de hele route aan het zicht werd onttrokken voor mensen zonder QR code. (Foto: Frans Paalman)

We hebben de gemeente Zwolle gevraagd waarom er op bepaalde plekken zwarte en gekleurde schermen waren geplaatst. De gemeente heeft hier tot nu toe nog geen antwoord op gegeven.

Conclusie

De foto van het kind achter het witte hek is niet in Zwolle genomen maar in Rotterdam. De foto's van zwarte afzettingen zijn wel genomen in Zwolle, maar deze afzettingen stonden niet langs de hele vaarroute van de boot van Sinterklaas. Een paar meter voorbij de schermen was steeds gewoon vrij zicht op de varende boot, al was daar vanaf de kade niet veel te zien van de activiteiten op het festivalterrein.

Zowel in Rotterdam als in Zwolle was er geen sprake van dat mensen zonder vaccinatie de intocht niet mochten zien. Wel werd een geldige QR code (getest, genezen of gevaccineerd) gevraagd voor toegang tot het festivalterrein van de intochten in Rotterdam en in Zwolle. Buiten het festivalterrein was er in Zwolle niet veel te zien van de intocht, omdat de activiteiten zich focusten op het festivalterrein.

De claim dat ongevaccineerden geweerd werden van de intocht van Sinterklaas in Zwolle is hoe dan ook onjuist.