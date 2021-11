Onrust bij Overijsselse boeren over wéér een gelekt plan voor aanpak stikstofcrisis

Weer een uitgelekt plan dat de boeren overvalt, dit keer van de formatietafel. De formerende partijen zouden het erover eens zijn om miljarden uit te trekken om agrarische bedrijven uit te kopen of te verplaatsen. "De zwarte rand om 2021 wordt voor boeren rond een Natura 2000-gebied steeds dikker", vindt Henry Fox. De boer uit Lattrop werd vanochtend wakker met het nieuws dat er een stikstofdeal van de formatietafel is gerold. In het miljardenplan richten de partijen met name hun pijlen op boeren rond natuurgebieden.

De formerende partijen willen vooral rond natuurgebieden het mes in de veestapel steken, blijkt uit een bericht van het AD. In Overijssel zijn 24 Natura 2000-gebieden, wat betekent dat veel Overijsselse boeren met het nieuwe plan te maken krijgen. Voor het plan maken de partijen tot 2030 zo'n twintig tot dertig miljard euro vrij.

Behalve het uitkopen van boeren en verplaatsen van agrarische bedrijven, zou het geld ook bestemd zijn voor ontwikkeling en behoud van natuur of omschakelen van bedrijfsvoeringen. Daarnaast is duidelijk geworden dat krimp van de veestapel niet langer een taboe is bij het CDA en VVD.

Onrust bij de boeren

Het nieuws veroorzaakt onrust bij Overijsselse boeren. Er is veel argwaan en onduidelijkheid in de agrarische sector. "Voordat ik ging melken zag ik alweer de eerste berichten in onze groepsapp. Wéér een plan gelekt, maar dit keer lijkt het serieus", zegt Fox. Bij het gelekte plan ontbreken nog details. "Je merkt dat er veel onrust is, omdat er geen duidelijkheid komt."

Fox, die zelf naast een Natura 2000 gebied boert, voorspelt slapeloze nachten voor betrokken. Net als veel andere boeren, zit hij al lange tijd in onzekerheid. "Geef ons iets om mee te werken", zegt de melkveehouder uit Lattrop. "We kunnen geen kant op, geef ons wat perspectief, het gaat nu vaak 's avonds om tien uur nog over stikstof en de onzekere toekomst aan tafel met onze twee jongens, dat moet niet, dat drukt zwaar op het thuisfront."

Maatwerk

Henry Fox pleit net als veel boeren voor maatwerk. "Breng in kaart waar bedrijven stoppen, waar mogelijkheden liggen voor boeren die wel door willen en wat het effect is op de natuur als er minder boeren in het gebied actief blijven. Behoud van boeren is goed voor het platteland, de natuur en de leefbaarheid."

Grote transitie

In een reactie op Twitter laat Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, weten dat de agrarische sector aan de vooravond van een grote transitie staat. Volgens de voorzitter zijn forse investeringen en een draagvlak voor de plannen zeker nodig, omdat het vertrouwen van boeren in de overheid een dieptepunt heeft bereikt.

Eerst formatie afwachten

Op Twitter laat CDA-kamerlid Derk Boswijk weten dat de melkveehouders het best eerst de formatie af kunnen wachten. Fox snapt die reactie wel. "Maar je brengt wel veel gezinnen in onzekerheid. En tegelijkertijd schep je met zo'n tweet bepaalde verwachtingen. Zal het dan toch wel meevallen?"

Er ligt een plan op tafel. "Maar zo lang er nog geen details bekend zijn, blijft die onzekerheid."