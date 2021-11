Fabio (36) uit Borne speelt hoofdrol in landelijke pastareclame: "Authenticiteit is belangrijk"

Toegegeven, de televisiewereld was geen grote onbekende voor Panissidi. Hij was eerder al te zien op 24Kitchen en doordat zijn restaurant in 2019 de publieksprijs voor Beste Italiaan van Nederland won, had hij al de nodige ervaring met media. "Het marketingbureau van het pastamerk benaderde me", blikt Panissidi terug. "Ze hebben me gevraagd om mee te doen aan een pitch, ook omdat ze heel enthousiast waren over de video die ik gemaakt had voor 24Kitchen."

Hoofdrol

De kok, met duidelijk Italiaans accent, werd na meerdere 'audities' uiteindelijk uitgekozen en kreeg de hoofdrol in de reclamecampagne. Voor de tv-commercials reisde hij af naar Toscane, waarin hij in acht dagen tal van opnames had. "In de video's ontmoet ik allerlei Italiaanse omaatjes, die mij uitleggen hoe de beste pasta's en sauzen worden gemaakt. Het gaat om authenticiteit, het echte Italië."

In de video zie je hoe Fabio échte Italiaanse pasta maakt:

Herkend

Panissidi vershuide in 2010 van zijn geboortestad Napels naar Nederland. In Hengelo heeft hij sinds een aantal jaar een eigen Italiaans restaurant. Of hij nu nog normaal over straat kan? Panissidi glimlacht. "Het gebeurt wel soms dat mensen bij de supermarkt me een beetje raar aankijken. Zo van: 'Waar ken ik jou van?' Maar verder valt het mee."