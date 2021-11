Grote Kerkhof in Deventer na jaren praten nu eindelijk op de schop

Sinds een tijdje is het plein al autoluw, maar de echte herinrichting gaat nu beginnen. Vanmorgen trok wethouder Carlo Verhaar hoogstpersoonlijk de eerste straatstenen uit de grond. Het is het startschot voor de herinrichting van één van de oudste en meest bekende pleinen van Deventer.

Grote terrassen met veel sfeer

"Het Grote Kerkhof moet een plein worden waar je ook echt wilt zijn", zegt wethouder Carlo Verhaar. "Het wordt echt een heel mooi plein straks. Er is een nieuw ontwerp gemaakt in samenspraak met de omwonenden en de horecaondernemers die hier gevestigd zijn. Over een klein half jaartje is dat klaar."

Het komende half jaar wordt gewerkt aan de herinrichting van het Grote Kerkhof in Deventer (Foto: Gemeente Deventer)

De komende maanden moet hard worden gewerkt om volgend voorjaar de terrassen weer te kunnen herbergen. Want het Grote Kerkhof moet een plein worden waar je je kunt vermaken. Grotere terrassen onder de bomen, veel sfeer, een fontein waarin kinderen kunnen spelen en een zandbak op een autoluw plein, dat is de inzet. Want auto's kunnen straks alleen nog over het plein naar belendende straatjes rijden. Parkeren mag hier niet meer, tenzij je invalide bent en bij het stadhuis moet zijn.

Plein met historie

Er is lang gepraat over de inrichting. Voor veel Deventenaren was de parkeerplaats naast de grote kerk een doorn in het oog. "Twintig jaar geleden, toen ik hier in de politiek kwam, gingen de discussies er al over. Wat gaan we doen met het Grote Kerkhof? Nu is het echt zover, het plein is autovrij en het wordt echt een plek waar je wilt zijn straks."

Schets van de nieuwe inrichting van het Grote kerkhof (Foto: Gemeente Deventer)

Er is jarenlang gegraven onder de straatstenen van het Grote Kerkhof: voordat nieuwe bestrating de geschiedenis van het plein voorgoed afdekt, moest er onderzoek gedaan worden. Archeologische opgravingen legden veel geheimen uit de geschiedenis van het IJsselstadje bloot. Nog steeds wordt er aan de randen van het plein archeologisch werk verricht maar intussen is de aannemer al wel begonnen met het sloopwerk.

Aangepast aan klimaatverandering

"Er worden wat bomen gekapt maar daarvoor in de plaats komen er dubbel zoveel terug. Die bomen worden in groepjes bij elkaar gezet zodat je eronder en ertussen hele gezellige plekken krijgt voor een terras." De horecaondernemers hebben samen een stichting opgericht die ervoor moet zorgen dat er straks ook regelmatig wat te doen is op het plein. De nieuwe bestrating zorgt ervoor dat het regenwater straks makkelijker kan wegvloeien, zodat het plein ook klaar is voor klimaatveranderingen.

Naar verwachting duurt het werk een half jaar en kunnen in het voorjaar de nieuwe terrassen open. Na de herinrichting van het Grote Kerkhof worden aan de andere kant van de grote kerk ook de Stromarkt en de Nieuwe Markt aangepakt.