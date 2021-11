Directeur haalde tienduizenden euro's uit zijn bedrijf: detacheerder op de fles

De directeur van detacheringsbedrijf Warkende Helden blijkt tienduizenden euro's uit zijn onderneming te hebben gehaald. Dat daardoor de kas leeg raakte, is de voornaamste oorzaak dat de BV failliet is verklaard. Dat blijkt uit onderzoek door de curator. Het is de tweede keer in drie jaar tijd dat een onderneming van deze directeur op de fles gaat.

Detacheringsbedrijf Warkende Helden - overigens de titel van een nummer van de boerenrockband Mooi Wark - staat volgens het Kamer van Koophandel-register ingeschreven in Beerzerveld. De hoofdvestiging opereerde echter vanuit kantorencentrum Schuttersveld aan de Hengelosestraat in Enschede.

Het bedrijf was nog maar net van start gegaan, sinds begin 2020.

Nadat Warkende Helden deze zomer failliet werd verklaard, stelde curator Herman Versluis een onderzoek in naar de achtergronden. Aanvankelijk verliep dit onderzoek uiterst stroef, vooral omdat het hem maar moeizaam lukte met de directeur in contact te komen. Aan verzoeken om op het kantoor van de curator te verschijnen, gaf de directeur geen gehoor. Het leek erop dat de zakenman ergens in Spanje zat. Pas nadat de curator dreigde met gerechtelijke stappen, meldde de ondernemer zich alsnog.

Privéuitgaven

Uit Versluis' nieuwste faillissementsverslag blijkt dat de bestuurder forse geldbedragen uit het bedrijf heeft gehaald. Daarbij gaat het naar schatting om tienduizenden euro's. De curator noemt de kasopnamen - bedoeld voor privéuitgaven - een belangrijke oorzaak van het bankroet. "Bestuurder wist of kon weten dat dit tot een faillissement zou leiden", aldus de curator in zijn verslag. Versluis doet nog nader onderzoek naar de exacte hoogte van het bedrag dat uit de onderneming is gehaald.

De eigenaar van het bedrijf heeft intussen een deel van de administratie aan de curator afgedragen, maar heeft daarbij wel aangegeven dat er geen jaarcijfers zijn. "Omzetgegevens en gegevens over winst- en verlies blijven dus onbekend", aldus curator Versluis.

Onbehoorlijk bestuur

De curator schrijft in zijn verslag dat er wat hem betreft sprake is van onbehoorlijk bestuur. "Gelet op de onverantwoorde substantiële financiële onttrekkingen door bestuurder." Ook meent de curator dat met de kasopnamen sprake is van zogenoemd paulianeus handelen: het wegsluizen van gelden of bezittingen in aanloop naar een faillissement.

Voor de curator is dit aanleiding de financiële schade van het bankroet op de bestuurder te verhalen. Die schade is vooralsnog becijferd op ruim 50.000 euro, waarvan de fiscus circa 23 mille claimt. Meerdere crediteuren vorderen het restbedrag. Het gaat daarbij vooral om klanten die onder meer goederen hebben geleverd.

De curator moet nog nader onderzoek doen, maar volgens een eerste voorzichtige schatting gaat hij ervan uit dat het verdwenen geld ongeveer gelijk staat aan de schuldenlast van ruim 50 mille.

Boetekleed

De directeur heeft volgens de curator intussen het boetekleed aangetrokken. "Bestuurder heeft een schuldbewuste houding aangenomen en hij beseft dat hij zal moeten terugbetalen."

De directeur was tegenover de curator terughoudend met mededelingen waar hij het geld voor heeft gebruikt. "De man was directeur en enig aandeelhouder en in die zin had hij dus vrij spel. Hij vertelde dat het uit de hand is gelopen, maar waar het geld aan op is gegaan, daar kan ik als curator niets over zeggen. Dat is een privékwestie."

De vraag is nu alleen of er nog geld bij de directeur te halen valt. De fraai gelegen woonboerderij in Beerzerveld huurde hij. Intussen verblijft de ondernemer op een onbekend adres. "Ik heb via de fiscus onderzoek laten instellen naar de verhaalsmogelijkheden, maar die lijken niet al te groot." Onduidelijk is nog of de directeur eventueel bezittingen in Spanje heeft.

Al eerder failliet

Het is overigens niet voor het eerst dat de directeur met een van zijn bedrijven failliet gaat. In 2018 ging zijn bedrijf HB Twente Detachering in Tubbergen op de fles. Daarbij was sprake van een schuldenlast van ruim 76.000 euro, blijkt uit het faillissementsverslag. Ook hier lukte het de curator maar moeizaam om in het bezit te raken van de administratie. De curator concludeerde uiteindelijk dat er geen deugdelijke boekhouding is gevoerd en er daarom sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Ook in dit bankroet werd de directeur persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade. Uiteindelijk werd er een schikking met hem getroffen die inhield dat hij gedurende een jaar 500 euro per maand zou betalen. Vervolgens zou een uiteindelijke regeling worden getroffen.

Griezelig

Versluis zegt nog geen contact te hebben gehad met zijn collega-curator. "Voor wat betreft het onbehoorlijk bestuur lijken beide faillissementen griezelig veel op elkaar. Ik sluit niet uit dat ik in een later stadium nog contact zoek met mijn collega, maar eerst wil ik meer inzicht hoeveel geld er uit het bedrijf is gehaald."