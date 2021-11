GGD IJsselland opent extra testlocatie in Zwolle vanwege drukte

GGD IJsselland neemt vanaf woensdag aan de Ceintuurbaan in Zwolle een extra testlocatie in gebruik. Met die maatregel hoopt de GGD het sterk gestegen aantal testaanvragen het hoofd te kunnen bieden. De vraag naar coronatesten neemt explosief toe in regio IJsselland, vooral binnen de zorg en onderwijs, meldt de GGD.

Daarom schaalt de GGD verder op om aan de sterk gestegen testvraag te kunnen voldoen. "We bewegen voortdurend met de vraag mee. We zien met de oplopende besmettingen een hoge testbereidheid," aldus Bart Goldsteen, projectleider Testen GGD IJsselland. "Het streven is om iedereen binnen 24 uur te testen."

Optimaal benut

Vorige week werd besloten om ‘testen zonder afspraak’ tijdelijk stop te zetten, zodat de testcapaciteit per dag optimaal benut kan worden. "Maar daarmee zijn we er nog niet," vervolgt Goldsteen. "We zetten ook in op ruimere openingstijden van de huidige testlocaties en uitbreiding van de teststraten in Zwolle."

Bij de huidige testlocatie aan de Paxtonstraat is daar geen ruimte voor. Vandaar dat ook getest gaat worden aan de Ceintuurbaan in Zwolle. Met de extra maatregelen en de uitbreiding aan de Ceintuurbaan 15 verwacht GGD IJsselland te kunnen voldoen aan de toenemende vraag en de mogelijkheden om iedereen binnen 24 uur te kunnen testen.