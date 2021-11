Programma: volle sportkalender, maar wat gaat er door?

Er staat voor deze week veel op het programma op sportgebied voor clubs uit Overijssel, maar de vraag is natuurlijk wat er allemaal doorgaat. Zo heeft Landstede Hammers de thuisduel voor de komende weken al uit het schema gehaald en ook bij andere sporten wordt er gesproken over het doorgaan van de duels. Hieronder in ieder geval een overzicht van wat er vooralsnog op de rol staat.

Betaald voetbal

Na de interlandonderbreking gaat de Eredivisie beginnen aan het laatste blok voor de winterstop. Daarin begint FC Twente met een uitduel bij Sparta op zaterdagavond. Heracles ontvangt die avond Fortuna Sittard. Op zondag speelt Go Ahead Eagles thuis tegen FC Groningen en gaat PEC Zwolle naar Rotterdam voor het duel bij Feyenoord.

Amateurvoetbal

In het amateurvoetbal werden vorige week veel duels afgelast. Voorlopig komen de Overijsselse clubs komend weekend wel in actie. HHC Hardenberg gaat in de Tweede Divisie op bezoek bij AFC. Een stap lager spelen Excelsior'31 en Staphorst bij respectievelijk Sparta Nijkerk en ACV. Op zondag is er in de Derde Divisie ook een uitduel voor HSC'21. De ploeg speelt in Den Haag bij Quick. In de zaterdaghoofdklasse B ontvangt koploper SC Genemuiden nummer 5 Flevo Boys, gaat DETO naar ONS Sneek en speelt Berkum thuis tegen Urk.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen speelt FC Twente Vrouwen vrijdagavond bij VV Alkmaar en op zondag krijgt PEC Zwolle PSV op bezoek. Het is de laatste ronde voor de interlandonderbreking van een week later.

Basketbal

Landstede Hammers heeft de thuiswedstrijden dus opgeschoven en komt niet in actie. Jolly Jumpers voorlopig nog wel. De ploeg ontvangt in Tubbergen koploper Grasshoppers.

Handbal

Bij de handbalsters is Borhave vrij. Kwiek speelt vrijdagavond in de Eredivisie bij hekkensluiter BFC en DSVD ontvangt V&L.

Squash

De squashdames van Zwolle wachten na drie duels nog op de eerste zege. Morgen speelt het Squash Plus, dat al twee keer won in drie wedstrijden.

Volleybal

Voor de volleybalsters van Apollo 8 is het een spannende week. De ploeg speelt donderdag de eerste Europese wedstrijd in de historie. In de Challenge Cup komt La Laguna uit Spanje op bezoek. Zes dagen later is de return. In de competitie speelt Apollo zondag tegen VCN. Eurosped ontvangt die middag Dynamo Apeldoorn. Op zaterdag speelt Regio Zwolle thuis tegen Voltena en gaat Set-Up'65 op bezoek bij Sliedrecht Sport.

Waterpolo

Net als afgelopen weekend hebben de mannen en vrouwen van Het Ravijn dezelfde tegenstander. Beide ploegen gaan zaterdagavond op bezoek bij Polar Bears.