Geen kans voor stichting Ommer Molens in strijd tegen woningbouw

De bouw van een woning in de buurt van de Besthmenermolen in Ommen kan niet meer worden aangevochten. Dit bleek vandaag tijdens een zitting bij de Raad van State.

De stichting Ommer Molens maakte daar bezwaar tegen het bestemmingsplan waarin de bouw van de woning is geregeld. Maar intussen is ook een omgevingsvergunning voor de bouw verleend. En de stichting verzuimde daartegen in beroep te gaan bij de rechter. Daardoor is die vergunning onaantastbaar geworden. Geen rechter kan daar meer iets tegen doen. “De woning is al bijna klaar”, meldde de initiatiefnemer aan de Raad.

Windvang

De woning staat op een afstand van minder dan 200 meter van de molen aan de Hammerweg. Volgens de molenstichting is die met een bouwhoogte van 10 meter een obstakel voor de windvang van de molen. Dat is in principe niet toegestaan.

De eigenaar van de woning stelt dat de molen geen verlies aan windvang zal hebben. Dat zou blijken uit onderzoek. Volgens een woordvoerder van de gemeenteraad zal er wel wat windvang verloren gaan. Dat vindt de gemeenteraad aanvaardbaar, omdat het belang van de molen minder zwaar weegt dan het belang van de eigenaar. Die zorgt voor een verbetering van de locatie waar de woning nu wordt afgebouwd.

Bestemmingsplan

De molenstichting staat dus met lege handen. Door gebrek aan juridische kennis bij de stichting is het verzet tegen het bestemmingsplan nu ook achterhaald. Ze hebben de slag gemist. Ook al zou de Raad van State het bestemmingsplan nu nog vernietigen, de woning kan blijven staan.

En dat is zuur voor de stichting, omdat tijdens de zitting bleek dat het bestemmingsplan op onderdelen niet deugt. De voorzitter van de Raad van State constateerde dat de gemeenteraad geen goed verhaal had om de bouwhoogte van tien meter te onderbouwen.

Het had lager kunnen zijn en dat had ook eigenlijk gemoeten, omdat een maximale bouwhoogte op deze afstand van de Besthmenermolen in principe maar zeven meter mag zijn. Maar de gemeenteraad is daarvan afgeweken in het voordeel van de eigenaar.

De Raad zal het bestemmingsplan daarom vermoedelijk gaan vernietigen of laten aanpassen. Maar daar is de molenstichting niet meer mee geholpen.