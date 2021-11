Het gaat slecht met de egels: "Grasmaaiers zorgen voor veel ellende"

Om hiervoor aandacht te vragen is de jeugdtak OERRR van Natuurmonumenten een campagne gestart voor de egel. Ze vraagt vooral jongeren om op te letten op zieke, verzwakte en gewonde egels in de tuin. Als de diertjes lang op één plek blijven, sloom zijn en zwalken, is het tijd om actie ondernemen.

Robotmaaier

De stichting 't Egelhuus met vestigingen in Staphorst, Vilsteren en Hollandscheveld heeft het afgelopen jaar al meer dan duizend egeltjes opgevangen en geholpen. Vaak gaat het om jonge dieren die ondervoed zijn of gewonde egels. "De robotgrasmaaiers zorgen voor veel ellende", zegt Margreet Pot van de opvanglocatie in Staphorst.

De egels rollen zich op als de grasmaaier eraan komt, waardoor de machine over de diertjes heen maait. "Ze raken daardoor ernstig gewond. Ik heb echt hele nare dingen gezien, zoals neusjes die compleet open liggen", vertelt ze.

Rommelige tuin

Maar ook het verkeer speelt volgens Pot de egel parten. "Als de dieren te weinig voedsel in onze tuinen vinden, gaan ze op pad en raken daarbij vaak gewond in het verkeer." En dat terwijl de oplossing volgens Pot simpel is: een grote bult met bladeren in een hoekje van de tuin doet al wonderen.

Ze vertelt: "Een tuin moet een beetje rommelig zijn. Er moet blad liggen, zodat de dieren er een beschut plekje kunnen vinden en voldoende insecten en wormpjes hebben om van te eten. Ook kunnen ze van de bladeren een holletje maken."

Margreet Pot van 't Egelhuus Staphorst (Foto: Marielle Beumer)

Liefhebber

Margreet Pot begon zo'n drie jaar geleden met haar opvang. Ze merkte als als vrijwilliger van de dierenambulance dat er weinig opvanglocaties in de buurt zijn. Op dit moment verzorgt ze zo'n twintig egels. De meeste diertjes wegen tussen de 200 tot 300 gram, en dat is te weinig om buiten te kunnen overwinteren.

"Ze zijn vaak de moederegel kwijtgeraakt die mogelijk in het verkeer of anderszins gesneuveld is." Met wat liefde, aandacht en bijvoeren lukt het Pot vaak om de egels de winter door te krijgen. En dat doet ze graag. "Ze zijn super eigenwijs, grappig en lief, maar vooral ook nuttig."

Egels zijn namelijk vleeseters en ruimen dode vogeltjes en muizen op. "Daarmee maken ze onze tuinen schoon. En doordat ze ook in onze tuin poepen, werken ze er aan mee dat de bomen en bloemen in het voorjaar weer gaan groeien en bloeien." In haar optiek is er dan ook geen enkele reden om de dieren niet te helpen.

Het gaat slecht met de egel (Foto: Marielle Beumer)

Bijvoeren

Pot heeft dan ook nog meer adviezen om de egel te helpen. In een bult met bladeren kunnen de dieren dus bescherming zoeken, maar ook bijvoeren is belangrijk. Dat kan al door een bakje water met kattenvoer neer te zetten. Het is een taak die volgens OERRR heel goed door de jeugd opgepakt kan worden.

Ook een gat in de schutting naar de buren helpt volgens Pot. Daardoor hoeven de dieren niet de straat over te steken om ergens anders voedsel te zoeken. De egelliefhebster waarschuwt wel om een egel niet te snel op te pakken en naar de opvang te brengen. "Pas als je echt denkt, dit klopt niet. Bijvoorbeeld als de egel heel klein is of nauwelijks beweegt."

Ze heeft dan ook wat tips om het beestje naar de opvang te brengen: "Neem een handdoek, pak de egel voorzichtig op en bel voor advies. Maar probeer eerst zelf om het dier in zijn eigen omgeving te helpen."