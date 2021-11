Psychotische Hengeloër nam buurman met kruisboog onder vuur

Een bewoner van een flat aan de Havenzatenlaan in Hengelo heeft in april alle geluk van de wereld gehad, toen zijn buurman hem met een kruisboog onder vuur nam. De pijl miste hem net. De politie kon de verwarde buurman aanhouden. Hij zit inmiddels in een psychiatrische instelling.

De 51-jarige Hengeloër, die gisteren voor de rechter moest verschijnen, dacht dat zijn buurman "achter hem aanzat" en wilde hem "flink laten schrikken".

Bedreigd

In het verwarde hoofd van de Hengeloër was zijn doelwit niet de enige die achter hem aan zat. "Er zaten allerlei mensen achter me aan. En mijn zus werd bedreigd door stemmen", aldus de man bij wie uit onderzoek is vast komen te staan dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Volgens een deskundige zijn er zorgen over de man, die pas op latere leeftijd waanideeën kreeg. De oplossing ligt in het verkrijgen van een zorgmachtiging. Op die manier kan de man in een Hengelose kliniek behandeld worden en kan er ingegrepen worden als het weer mis gaat.

Het lijkt erop dat de Almelose rechters meegaan in dat advies. De Hengeloër wordt al over twee dagen naar de kliniek overgebracht.

Het definitieve vonnis wordt over twee weken uitgesproken.