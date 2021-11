Hekken bij Sinterklaasintocht Zwolle 'ongelukkig getimed', burgemeester Snijders baalt van social media-storm

Het plaatsen van een aantal hekken voor de Sinterklaasintocht in Zwolle, waardoor kinderen buiten het evenemententerrein de pakjesboot niet konden zien, was ongelukkig getimed. Dat zegt burgemeester Snijders naar aanleiding van de ophef die is ontstaan over de intocht van zaterdag. Behalve ophef over de hekken, zou het evenemententerrein ook alleen voor gevaccineerden toegankelijk zijn geweest, is de felle kritiek op social media. "Het spijt ons als die indruk is ontstaan", zegt burgemeester Snijders daarop.

Maar dat de intocht alleen voor gevaccineerden zou zijn, klopt niet, legt Snijders uit. "Voor de intocht van Sinterklaas in Zwolle is door de organisatie dit jaar gekozen voor een evenement op één locatie, het Rodetorenplein. Er was plek voor 5000 mensen. Iedereen, gevaccineerd én niet gevaccineerd, kon daarvoor kaarten reserveren."

We zijn teleurgesteld dat dit beeld op social media een eigen leven gaat leiden. Burgemeester Snijders over de ophef

"Door te kiezen voor een afgezet terrein kon er gecontroleerd worden op coronatoegangsbewijzen om zo een veilig en verantwoord feest mogelijk te maken. Dat niet iedereen daar blij mee is weten we, maar we hebben ook in Zwolle rekening te houden met de landelijke richtlijnen. Deze opzet past daar in."

Hekken

De ophef ging ook over hekken die, tot vlak voor de aankomst van de pakjesboot, nog werden geplaatst. Die hekken waren onderdeel van het veiligheidsplan aldus Snijders. "Langs de hele evenementenlocatie in het belang van crowdmanagement en verkeersveiligheid. De hekken waren bedoeld om bezoekers te geleiden en ophoping van kijkers te voorkomen. Niet om (ongevaccineerde) ouders en hun kinderen tegen te houden."

"Het spijt ons als die indruk is ontstaan. Het is vervelend dat een deel van de hekken zijn neergezet terwijl er al ouders stonden te kijken met kinderen. Dat is een ongelukkige timing en we begrijpen de frustratie van ouders die daar weg moesten. Maar we zijn teleurgesteld dat dit beeld op social media een eigen leven gaat leiden. Dat coronamaatregelen die landelijk zijn ingesteld om het aantal besmettingen terug te brengen tot zulke heftige reacties leiden. Vooral van mensen die de situatie in Zwolle niet kennen."

"Deze beeldvorming doet geen recht aan de feestelijke intocht, waarvan duizenden ouders en kinderen hebben genoten, die op het plein waren danwel via de livestream van de lokale omroep meekeken."