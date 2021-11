"We zijn beschadigd, tot op het bot": coronamaatregelen eisen tol bij Enschedese ondernemers

De situatie is volgens de bestuurder van de winkeliersvereniging zorgelijk. "Als ik voor mezelf als horeca ondernemer spreek zeg ik het is echt heel erg moeilijk. Mensen kunnen waarschijnlijk niet begrijpen wat er allemaal gebeurd is, maar we zijn echt beschadigd, tot op het bot. De lol van het ondernemen is er momenteel wel af."

Duitse consument haakt af

De winkeliers in het centrum beamen dat. Ook ondernemer Jeroen Visser, van cadeauwinkel Expo, in de overdekte winkelpassage van Enschede, maakt zich grote zorgen over datgene wat de ondernemers de komende maanden nog weer te wachten staat.

"Voordat deze laatste verscherpte maatregelen ingingen merkten we het al. We zitten hier in Enschede in de grensstreek. Zo'n 40 tot 45 procent van onze klanten in het weekend die onze cadeauwinkel bezoeken is Duits. En die blijven weg met een code rood op komst. En nu ook met de extra maatregelen zoals het thuiswerkadvies, en het advies om niet onnodig te gaan funshoppen. Ja, dat dat merk je wel direct", aldus Visser.

"Het is gewoon ellendig", vult Wicknig aan. "Ik denk dat de pijn die winkeliers hiervan ondervinden iets later zichtbaar wordt, maar we weten gewoon dat het achter de etalageruit niet goed gaat. Er is al veel schade geleden en zoals je nu merkt komt er weer een periode met problemen aan."

Feestmaand

De verscherpte maatregelen komen met name in de feestmaand december hard aan. "In november zouden we van alles verlost zijn", zegt de eigenaar van de Expo. "Maar de maatregelen komen nu, zuur genoeg, weer allemaal terug. Vorig jaar hebben we ook al de decembermaand gemist door de lockdown. Het heeft ons toen al veel gekost. Dus ja: het zijn grote zorgen, die nu wederom opduiken."

Over de 2G-maatregel, waarbij het publiek alleen de winkels binnen mag als ze zijn gevaccineerd of genezen zijn van een besmetting, zijn beide ondernemers duidelijk. "Daar zijn we natuurlijk niet blij mee als die maatregel doorgaat. Maar ja als het moet om de winkels open te houden en een totale lockdown te voorkomen, dan moet het maar", zegt Visser met enige schroom. "Als de mensen daardoor verder kunnen shoppen, zit er even niets anders op."

Lege binnestad Enschede, minder publiek door corona maatregelen (Foto: Marielle Beumer)

Drempel

"We zijn er inderdaad niet blij mee", vult Wicknig aan. "Stel je maar eens voor dat je als consument bij elke winkel je QR-code moet tonen. Het is in mijn optiek weer een volgende drempel die opgeworpen wordt om op een normale manier door het leven te kunnen gaan. We hebben daarom al wel een plannetje klaar liggen om met één keer registreren bij alle horeca en winkels naar binnen te kunnen. Dat kan bijvoorbeeld door een soort van festivalbandje uit te delen als je QR-code gescand is. Het is een idee dat klaar ligt en er wordt nu al bekeken of we het straks ten uitvoer kunnen brengen", zegt de Enschedese horecaman.

"Ik hoop echt voor de winkels dat de consument met een weekje een beetje gewend is aan de nieuwe situatie en dat de ondernemers een goeie verkoop hebben in de laatste twee maanden van dit jaar. Want dat hebben ze hard nodig."