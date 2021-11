Moordzaak De Blesse uit 2008 heropend: twee verdachten aangehouden

De politie heeft twee mannen aangehouden voor hun betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Ida Klijnstra uit De Blesse, in 2008. Het gaat om een 39-jarige man uit Heerenveen en een 38-jarige man uit Wolvega. Daarmee is de zaak weer heropend.

De 52-jarige Klijnstra werd in juni 2008 dood gevonden in haar huis in De Blesse, net over de provinciegrens met Friesland. Ze was doodgeschoten terwijl ze op een kleinkind paste.

In oktober heeft de 39-jarige Heerenvener een verklaring afgelegd over het geweldsmisdrijf in 2008. Vervolgens is het onderzoek heropend. De verdachte was in 2009 ook in beeld bij het onderzoek. De man heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. Vervolgens is ook de tweede verdachte aangehouden.

Oude onderzoek opnieuw bestudeerd

De politie geeft aan met beide verdachten in gesprek te gaan, schrijft Omrop Fryslan. "Er is een team samengesteld, informatie uit het oude onderzoek is opnieuw bestudeerd en forensische sporen zijn opnieuw beoordeeld." Ook verklaart de politie in goed contact te staan met de nabestaanden van Klijnstra.

Derde verdachte

Er was in 2008 ook een 50-jarige man uit Franeker in beeld als verdachte voor de moord op Klijnstra. De politie wilde hem enkele dagen na de moord aanhouden, maar de man pleegde zelfmoord voordat de politie zijn woning kon binnendringen. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat hij de moord gepleegd heeft.

In 2013 werd het onderzoek naar de moord op Klijnstra heropend, toen een verdachte werd aangehouden. Die werd uiteindelijk vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Het onderzoek uit 2013 leverde volgens de politie destijds verder niets op.