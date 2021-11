Dag vol emoties bij Heracles Almelo

En dus zijn er een dag later veel vragen bij de achterban, het personeel en de selectie. Hoe en wat? Toch zijn vragen over de sportieve consequenties op deze bedrukte dag logischerwijs nog niet aan de orde.

Gesprek

Technisch directeur Tim Gilissen roept de spelers op hun vrije dag wel bijeen om de gebeurtenissen te bespreken. Maar ook voor hem blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Rai Vloet is weliswaar op vrije voeten voor een medische behandeling, maar Gilissen heeft hem zelf nog niet gesproken. Eerst moet de politie Vloet nog verhoren. Het contact is er wel met vader (Wiljan) en zijn zaakwaarnemer. Zij brengen Gilissen zondag ook op de hoogte van de betrokkenheid van Vloet bij het verkeersongeluk in de nacht van zaterdag op zondag.

Worsteling

De technisch directeur bevestigt later in de middag aan media dat zijn sterspeler inderdaad één van de inzittenden is van de auto, die achterop de auto met het gezin klapt met fatale gevolgen. Van speculaties blijft hij ver weg en de worsteling om zich uit te spreken over deze tragedie, terwijl een complete familie is ontwricht, is een dag later nog van zijn gezicht af te lezen. Gilissen is ook vader en de emoties zijn voelbaar op de burelen. Tegelijkertijd is hij ook werkgever van een verdachte en zal de club voorlopig niet kunnen beschikken over Vloet. De impact is hoe dan ook omvangrijk voor Heracles, dat is deze maandag bij iedereen te merken.

In De Oosttribune werd vanmiddag gesproken over de situatie rondom Rai Vloet en Heracles: