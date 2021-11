Kamerlid uit Raalte ziet hierin dé oplossing voor studenten en statushouders

De panden zijn overigens niet alleen voor statushouders. Ook studenten of arbeidsmigranten kunnen gebruik maken van de tussenoplossing, staat in het amendement. Concreet wil hij dat de begrote miljoenen voor huisvesting van deze groepen sneller worden uitgegeven, onder meer aan flexwoningen.

Snelle oplossing

"Flexwoningen komen op een vrachtwagen aan, die hoef je alleen maar neer te zetten", zegt Koerhuis. "Je hebt een heel scala aan flexwoningen, het zijn niet per se containerwoningen. Je hebt ook rechtopstaande varianten, die zijn zo'n 40-50 vierkante meter groot."

Het is een snelle manier om de druk op de woningmarkt en asielzoekerscentra te verlichten, zegt Koerhuis. "Gewone woningbouw duurt zo'n vijf tot vijftien jaar, met uitschieters naar twintig jaar. In de praktijk plaats je een flexwoning in twee jaar. Wettelijk kan het binnen acht weken, maar participatie in de buurt kost de meeste tijd."

'Provincies liggen dwars'

"De gemeente moet bepalen waar de woningen komen, die weten het best in welke wijk of straat gebouwd kan worden", zegt het Kamerlid. "Ik zie vaak dat provincies op de rem gaan staan. Dat snap ik niet, we hebben wel een woningtekort op te lossen. Overijssel doet dat overigens niet."

De gemeente Hellendoorn is enthousiast over dit type woningen. Op dit moment wordt onderzocht waar ze flexwoningen kunnen plaatsen, die zo'n tien tot vijftien jaar moeten blijven staan.

De Tweede Kamer stemt op 7 december over het amendement van Koerhuis.