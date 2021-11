De handen uit de mouwen met de compostbrigade en Overijssel wordt energie-weerbaarder.

In de eerste aflevering van een nieuw seizoen van Het Groene Oosten bezoekt André de wijk Assendorp in Zwolle waar ze tijdens warme burendag gezamenlijk energiebesparende maatregelen nemen. Dit is een initiatief van de stichting 50 tinten groen Assendorp, die op deze wijze de duurzaamheid van de wijk wil bevorderen en daarnaast de energielasten van de bewoners wil verlagen.

De energieprijzen schieten de (dak)pan uit. Ook in Overijssel zijn er inwoners die de hoge energieprijzen simpelweg niet meer kunnen betalen. Om de inwoners, scholen en sociale instellingen energieweerbaarder te maken heeft de provincie laten weten te komen met een actiepakket van €1,75 miljoen. Deze is bedoeld om mensen te stimuleren te investeren in het verduurzamen van de woning. Gedeputeerde Tijs de Bree vertelt hoe we hier gebruik van kunnen maken. Ook Hoogleraar Jan Rotmans deelt in de aflevering zijn visie op het steeds groter wordende probleem van de energiecrisis.

Wij Nederlanders houden van nette tuinen. Dus schrapen we de tuin het liefst helemaal leeg en knikkeren het groenafval in de groene container. Vervolgens kopen we dure compost voor onze tuinen. Logisch? Nee, heel raar, vindt de Compostbrigade uit Raalte. Volgens hen zijn we het composteren verleerd en daarom zijn zij in actie gekomen om tips en tricks te geven over het composteren in je tuin, hoe groot of klein die ook is.

Tot slot is ook dit seizoen weer de rubriek ‘Groene Vlogger’, waarin een inwoner zendtijd krijgt met een inspirerende groene tip. In deze aflevering hebben we niet één maar twee jonge Groene Vloggers, Pepijn & Gabor, die een test doen om te laten zien waarom billendoekjes niet in het toilet horen.

Op dinsdag 16 november en zaterdag 20 november is Het Groene Oosten vanaf 17.40 uur elk uur te zien op RTV Oost. Ook online via www.hetgroeneoosten.nl en het YouTube-kanaal van Het Groene Oosten is de serie te volgen en aanvullende informatie te vinden.

Weet jij nog een leuk onderwerp waar wij absoluut aandacht aan moeten besteden in de serie of ben jij een Groene Vlogger? Laat het ons vooral weten: hetgroeneoosten@beleefmedia.nl