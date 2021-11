"Overijssel heeft nu de mogelijkheid om koploper te worden in duurzame startups"

Grijpt Overijssel meer duurzame startups de kans om zich in de de provincie te ontwikkelen? Nu de klimaattop in Glasgow is afgerond komt waarschijnlijk meer geld vrij voor duurzame bedrijven, verwacht de Hengelose bedrijfsontwikkelaar Martin Landkroon. Voor Overijssel een goed moment om te investeren in startups die in positieve zin bijdragen aan klimaatverandering. Landkroon doet dan ook een gerichte oproep aan de politiek en Universiteit Twente.

De meeste startups zijn nu te vinden in het westen van het land. Landkroon denkt dat het anders kan. Nu is het moment om een duurzaam bedrijf te beginnen. Als er één gaat dan volgen er meer, verwacht Landkroon. De markt is nog niet verzadigd en er wordt geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van bedrijven. Volgens Landkroon moet Overijssel kansen benutten en proberen deze beginnende bedrijven naar de provincie te halen.

Groene provincie

"Overijssel kan vooroplopen en een groene provincie worden. Er zijn veel bedrijven in Overijssel gestart en groot geworden, maar nog niet genoeg duurzame bedrijven", aldus Landkroon. "Je moet het ijzer smeden als het heet is. Er is nu zoveel aandacht voor het milieu. Als je een startup begint dan krijg je nu de meeste middelen. Je bedenkt nu oplossingen waar de markt om vraagt.”

Een startup is een jong bedrijf met een vernieuwend idee, dat gebruik maakt van nieuwe technologie en gericht is op snelle groei.

Landkroon doet een gerichte oproep aan de Universiteit Twente en de politiek in Overijssel. "Grote startups zijn hier ontstaan. We hebben daar in onze regio ervaring mee, denk aan Booking.com of Thuisbezorgd.nl. Een stap die nu gezet moet worden is het helpen en ondersteunen van climate tech, ook wel duurzame startups genoemd.”

Kansen benutten

De Universiteit Twente brengt van alle Nederlandse universiteiten de meeste startups voort. Maar nog niet genoeg duurzame startups, vindt Landkroon. Private investeerders willen nu volop in duurzame startups investeren. Ook Europa stelt geld beschikbaar om de wereld te verduurzamen. Volgens Landkroon moet de kans dat er nu meer geld beschikbaar komt optimaal benut worden

Ik doe een oproep aan de Universiteit van Twente en de politiek in Overijssel om duurzame startups te helpen. Martin Landkroon