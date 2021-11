Opnieuw Kamervragen over problemen bij afvalwaterinjectie

Opnieuw worden in de Tweede Kamer vragen gesteld over de veiligheid en betrouwbaarheid van de injectie van afvalwater in lege gasvelden in Noordoost-Twente. Over enkele weken wil de NAM de afvalwaterinjectie hervatten, maar de controlemetingen aan één van de injectieputten zijn nog steeds niet geslaagd en afgerond.

Het afvalwater - afkomstig uit de oliewinning in Schoonebeek - kan nog maar in twee putten worden geïnjecteerd. Door aanhoudende problemen van diverse aard zijn acht van de tien injectieputten de afgelopen jaren buiten gebruik gesteld.

Aan een put in Rossum doet de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) nog steeds metingen, omdat de maatschappij die put (injectieput ROW7) weer graag in gebruik wil nemen. Dat zou nodig zijn, omdat de NAM dan meer afvalwater kwijt kan. En daardoor zou de oliewinning rendabeler moeten worden.

Gestopt

Maar de oliewinning, en daarmee ook de injectie van afvalwater, is begin dit jaar stilgelegd toen bleek dat een van de injectieputten in Rossum - die toen nog in bedrijf was - gescheurd was. De NAM ging daarop alle leidingen, putten en systemen in het Twentse dorp aan een grootschalige controle onderwerpen. Ook kwam de waterinjectie onder verscherpt toezicht.

Aan een injectieput (ROW7) vinden nu nog steeds metingen plaats, want het lukt de NAM niet om de controleapparatuur door de dunne buizen in de put te krijgen. Daarom is nog niet bekend of ook deze put straks weer in gebruik genomen kan worden.

Vragen

Die dunne buizen roepen vragen op bij GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Zij wil van de minister van Economische Zaken weten of injectieput ROW7 wel had mogen worden gebruikt als niet duidelijk is hoe de staat van de buizen is. Daarom wil ze onder andere weten wanneer die put voor het laatst in zijn geheel is geïnspecteerd.

Wil je weten hoe het precies met dat afvalwater zit? Check onderstaande video.

Ook vraagt ze zich af welke uitkomsten van het putonderzoek nodig zijn om de injectie in Rossum te kunnen hervatten en wat er bij toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen en de NAM bekend was over de kwaliteit van de put.

Kröger vraagt daar een overzicht van en wil antwoorden op haar vragen voordat de Tweede Kamer eind november met de minister in gesprek gaat over de oliewinning en injectie van afvalwater.