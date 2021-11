Etherpiraten strijdbaar na inbeslagname zendmast: "We gaan gewoon door"

De zendpiraten van radio Familie Team uit Hoge Hexel zijn strijdbaar nadat hun nieuwste zendmast in beslag werd genomen. Op 2 november stond er plotseling een complete politiemacht voor de deur bij de zendpiraten. Het Agentschap Telecom nam zonder pardon de zendmast en de vrachtwagen waarop die stond in beslag. En dat terwijl de mast niet eens in gebruik was.

Fans van de radiozender hebben inmiddels via crowdfunding 9.500 euro opgehaald, maar dat is nog niet genoeg om de kostenpost van 40.000 euro te dekken.

Piraatje spelen

Het begon allemaal als hobby maar al snel liep het flink uit de hand met de liefde voor piraatje spelen. De neven Patrick en Kevin die samen met nog een paar andere neven de radiozender Familie Team runnen steken tientallen uren per week in hun passie.

"Gewoon gezelligheid met elkaar en een biertje drinken en geen poeha", vertelt zendamateur Kevin Dam Wichers over zijn hobby. "Ik kreeg op die bewuste dag ineens telefoon en kreeg te horen dat alles in beslag werd genomen.

Raar verhaal

"De zender stond in opslag en was nog nooit gebruikt dus ik vind het een raar verhaal dat ze dat zomaar in beslag mogen nemen. We doen geen mens kwaad, we breken niks af en ruimen alles netjes en we storen nergens op dus ik zie geen probleem voor deze hobby."

Ook voor neef Patrick Ravenshorst is het gewoon een leuk tijdverdrijf. "Het zit er al van jong af aan in. Je hoort de muziek die wij leuk vinden in Hilversum niet, dus dan doen we het hier wel. Dat de zender in beslag is genomen is voelt een beetje zwaar. Maar ja, het blijft een kat en muis spel."

Ondanks dat de hobby volgens de twintigers uit Hoge Hexel onschuldig is zijn ze toch illegaal en dus strafbaar bezig. Na de inbeslagname van hun zendmast hebben ze noodgedwongen een advocaat in de arm genomen die hun belangen behartigt en probeert om de zendspullen terug te krijgen.

Wel of niet terug

"Blijkbaar heeft het Agentschap Telecom het vermoeden dat ze hier voornemens zijn om iets met die zendmast te gaan doen wat in strijd is met de Telecomwet", legt advocaat Marjon Kikkert uit. "De rechter moet gaan beslissen of de zender wel of niet terug moet. De leden van radiozender Familie Team kunnen mogelijk een boete krijgen die ligt tussen de 2.500 en de 45.000 euro."

Ondanks dat er in de regio veel piratenzenders zitten die al tientallen jaren in de lucht zijn, wordt er toch gejaagd op de illegale radiomakers. "De grote radiozenders die betalen voor het gebruik van de ether en dat doen de piratenzenders natuurlijk niet. Ook denkt men dat het gebruik van ether op de frequenties stoort op het gebruik van de zenders van de politie, ambulance en brandweer", aldus Kikkert.

Rechtbank

Binnenkort dient advocaat Marjon Kikkert een klaagschrift in bij de rechtbank en dan zal bekend worden wat de zendpiraten terug krijgen en wat niet. Het radio maken gaat in ieder geval door. "Het tweede weekend van maart wordt er weer gedraaid, wat er ook gebeurt", aldus Kevin.